Kiko Jiménez habla sin tapujos sobre el futuro de La familia de la tele: "Mediaset también los puede necesitar"

El nuevo Sálvame de TVE no está funcionando tan bien como debería, con un futuro incierto. Y de ello ha hablado uno de sus excolaboradores, Kiko Jiménez, quien aseguró que "Mediaset también los puede necesitar".

El novio de Sofía Suescun, que ofrece una entrevista en El Televisero, asegura que le da "pena" el fracaso en audiencias de La familia de la tele "porque tenían esperanzas en ello, han trabajado para estar ahí, se lo han currado y me pena por un lado".

Sin embargo, Jiménez considera que TVE "no es su lugar, no están cómodos, no son libres, no son ellos, yo creo que ellos necesitan a Mediaset y también Mediaset los puede necesitar a ellos".

El colaborador de Fiesta también se moja sobre el regreso de Antonio David Flores a Telecinco, asegurando que no lo ve claro porque "les acaba de denunciar".

Sálvame: el fenómeno televisivo que redefinió el entretenimiento en España

Durante más de una década, Sálvame fue uno de los pilares de la televisión española. Emitido por Telecinco desde 2009, aunque con raíces en formatos anteriores de 2006, este programa rompió esquemas y marcó un antes y un después en la forma de entender el entretenimiento televisivo. Aunque su andadura llegó a su fin, su huella sigue siendo visible tanto en la parrilla como en el imaginario colectivo.

Un formato revolucionario

El éxito de Sálvame radicó en su capacidad para combinar, de manera única, la información del mundo del corazón con el espectáculo puro. No era solo un espacio para hablar de famosos: era un escenario donde lo imprevisible mandaba. Peleas en directo, confesiones inesperadas y situaciones surrealistas convirtieron al programa en un referente de la televisión en vivo.

Con un estilo caótico pero eficaz, Sálvame mezcló drama, humor y espontaneidad en una fórmula que muchos intentaron imitar, pero que pocos lograron replicar con la misma eficacia.

Rostros con fuerza propia

Una de las claves de su éxito fueron sus presentadores y colaboradores, que trascendieron el papel de comunicadores para convertirse en personajes con narrativa propia. Figuras como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández formaban parte del contenido tanto como los temas que trataban.

Sus vivencias personales, sus opiniones sin filtro y sus enfrentamientos delante de las cámaras crearon una conexión especial con la audiencia, que los sentía cercanos, reales y, sobre todo, parte del espectáculo.

Entre la adoración y la crítica

A lo largo de su trayectoria, Sálvame fue blanco tanto de alabanzas como de severas críticas. Acusado de sensacionalismo y de invadir la privacidad de personajes públicos, el programa fue catalogado por algunos como ejemplo de "televisión basura". Sin embargo, su audiencia fiel lo convirtió en líder de audiencias día tras día.

Para sus seguidores, Sálvame representaba una ventana sin censura a la realidad, un espacio donde lo emocional y lo humano se mostraban sin máscaras, y donde el espectáculo no se limitaba a lo que ocurría frente a la cámara, sino también a quienes estaban delante de ella.

Un legado que perdura

*Sálvame* no solo fue un programa de éxito; fue el origen de múltiples spin-offs y formatos relacionados, como Deluxe, Gran Hermano VIP o diversos realities centrados en sus propios colaboradores. Su influencia redefinió el entretenimiento televisivo en España.

Incluso tras su final, su espíritu continúa en proyectos como Ni que fuéramos, emitido por el canal Ten, y La familia de la tele, en TVE, que tratan de capturar esa mezcla de actualidad, corazón y espectáculo que convirtió a Sálvame en un fenómeno sin igual.

¿El cierre de un ciclo o una nueva etapa?

Aunque Sálvame ya no se emite, su esencia sigue presente en la forma en que hoy se concibe el entretenimiento televisivo. Fue mucho más que un programa del corazón: fue una experiencia colectiva que desafió normas, rompió la cuarta pared y se metió de lleno en la vida de millones de espectadores.

Más que un adiós, su desaparición parece un punto y seguido. Porque programas como Sálvame no solo terminan: se transforman, se reinventan y dejan una marca imborrable en la historia de la televisión.