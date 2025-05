Kiko Matamoros toma una drástica decisión tras la contundente demanda de Isabel Pantoja: "Estoy desolado"

Kiko Matamoros recibía en los últimos días la noticia de que Isabel Pantoja había interpuesto una demanda millonaria por, al parecer, una intromisión a su vida privada en lo que era una parodia del colaborador en Ni que fuéramos...

Nada más y nada menos que 5 millones de euros es lo que se le solicita al televisivo por lo que considera una vulneración reiterada y grave de su derecho a la intimidad, especialmente en lo que concierne a su estado de salud.

¿Cuántos millones de euros me podrán caer por semejante afrenta? ¿Tendré que romper mi apreciada hucha del cerdito que guardo desde la más tierna infancia? Estoy desolado, atribulado y muy arrepentido. 🤪 https://t.co/ANomwm4R08 — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 23, 2025

Ante esto, el colaborador no tardaba en responder a través de Twitter, tirando de ironía. "¿Cuántos millones de euros me podrán caer por semejante afrenta? ¿Tendré que romper mi apreciada hucha del cerdito que guardo desde la más tierna infancia?", ha escrito en la red social con sorna. "Estoy desolado, atribulado y muy arrepentido"

Estado de salud

Tras su estreno en La familia de la tele, Matamoros comenzó explicando que no está pasando por su mejor momento. "Llevo unos días convaleciente de una operación y además, lo que me han prohibido es hacer esfuerzos de cualquier tipo, fundamentalmente de la zona media. Entonces, bailar y mover las manos podía, pero no debería haberme doblado. Espero que mi médico no haya visto el desfile", relató.

A continuación, el colaborador añadió que se había tenido que tratar de un lipoma, es decir, un tumor de grasa benigno. "No es nada, porque se ha mandado a biopsia y no había absolutamente nada maligno", aclaró.