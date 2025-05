Massiel, contra la serie que narra su victoria en Eurovisión: "No me interesaba"

Coincidiendo con el festival de Eurovisión, Movistar ha lanzado una serie que narra la victoria de Massiel en el certamen. Y ahora la cantante se muestra contra la producción: "No me interesaba".

Y es que Massiel ha concedido una entrevista a El País donde cuenta que "lo único real de la serie es que gané Eurovisión, todo lo demás es ficción". Asegura la cantante que "me llamaron y les dije que si no controlaba el guión en su totalidad no me interesaba, no quisieron, había que contar cosas que no se contaron. Pero, ¿para qué las voy a contar yo? Si ganar Eurovisión fue lo más fácil que hice en mi vida".

Sobre su paso por el certamen, Massiel señaló que "mi padre me dijo que no fuera. Me dijo: ¡Si ganas, te matan, pero si no ganas, te machacan'. Coño, que bien conocía España. Es tal cual: en España, si ganas, te matan. Y si no gas, te machacan. En este país lo que hay que hacer es rodar y pasar desapercibido".

"Envidioso"

También relató Massiel que "este país es envidioso. Eso ya lo sabía cuando empecé. Por mi casa habían pasado grandes artistas y los vi en su declive. Me gustaba cantar, pero nunca fui esclava de la fama o del público. Eso le pasa a Raphael, que quiere seguir y seguir. A mí me parece tremendo".

Asimismo, destacó que "viví una época cojonuda. No me aporta nada cantar ahora. ¿Necesito más dinero? No. ¿Necesito una casa más grande? Tampoco. La que tengo ya me queda grande".