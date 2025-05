Melody atiza a La Revuelta tras lo que ocurrió en el programa: "Se han reído de que me haya ido a mi casa"

Melody agradeció todo el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo tanto antes como durante y después del festival de Eurovisión. Pero también atizó a La Revuelta tras lo que ocurrió en el programa: "Se han reído de que me haya ido a mi casa".

Y es que la cantante aludió al programa de David Broncano sin citarlo directamente, señalando que había programas "de otras cadenas y de esta cadena". Y aludió al "poco respeto" que han tenido con ella porque "se han reído de que me haya ido a mi casa y que necesitase tiempo, no me parece, no me gusta esa doble moral".

Melody siguió dándole vueltas a este asunto criticando que "se haga risa o burla, la salud mental no es para llevarla a humor, es reirse del canal y la artista".

También rechazó que vaya a ir a La Revuelta, al menos de momento: "Voy a ir a los programa que a mi se me respete, pero bueno estoy abierta a unas disculpas, pero eso tiene que llegar también".

El Festival de la Canción de Eurovisión tiene sus raíces en el famoso Festival de San Remo y fue una idea promovida por Marcel Bezençon, quien en ese momento presidía la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Su objetivo principal era ambicioso: conectar a los países europeos a través de la música y dar a conocer internacionalmente el talento del continente. Así, el 24 de mayo de 1956, se celebró en Lugano, Suiza, la primera edición del certamen con la participación de siete países. La ganadora de aquella primera edición fue Lys Assia, representante de Suiza, con la canción Refrain.

Desde aquel debut modesto, Eurovisión ha crecido hasta convertirse en uno de los eventos musicales más populares del mundo. En la edición más reciente, celebrada en Turín (Italia), participaron 39 países, demostrando la gran repercusión y alcance que ha alcanzado el festival.

De la división a la unión musical de Europa

Los primeros años del festival fueron sencillos, pero en la década de los 90 experimentó una expansión significativa. La caída del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la desintegración de Yugoslavia en 1992 supusieron un cambio radical. La incorporación de la red Intervisión —que agrupaba a países del Este europeo— a la UER permitió que muchos países de la antigua Europa del Este comenzaran a formar parte del festival. Esta ampliación llegó a su punto máximo en 2005, cuando Bulgaria y Moldavia participaron por primera vez.

En 2008, Azerbaiyán y San Marino se unieron como los últimos países miembros en debutar en Eurovisión. Hasta hoy, solo tres países europeos no han participado: Ciudad del Vaticano, Liechtenstein y Kosovo (este último, reconocido como estado independiente), aunque ninguno de ellos es miembro de la UER.

España y su recorrido en Eurovisión

España hizo su entrada en Eurovisión en 1961 con Estando contigo, interpretada por Conchita Bautista, logrando un noveno lugar. Desde entonces, el país ha competido en más de 60 ocasiones, con dos triunfos: la primera en 1968 con La, la, la de Massiel en Londres, y la segunda en 1969 con Vivo cantando de Salomé, en un año recordado por un empate múltiple.

Aunque no ha vuelto a ganar, España ha conseguido destacadas posiciones, incluyendo cuatro segundos puestos (1971, 1973, 1979 y 1995) y un tercer puesto en 1984.

En 1999, España se integró en el grupo conocido como Big Four junto a Alemania, Francia y Reino Unido. Estos países, como principales financiadores de la UER, acceden directamente a la final sin pasar por las rondas clasificatorias. En 2011, Italia se reincorporó y el grupo pasó a llamarse Big Five.

Siglo XXI: altibajos para España

En lo que va de siglo, el mejor puesto español fue el sexto lugar obtenido por David Civera en 2001 con Dile que la quiero. Le siguieron Rosa López (séptima en 2002 con Europe’s Living a Celebration) y Beth (octava en 2003 con Dime), ambas impulsadas por el fenómeno televisivo Operación Triunfo.

No obstante, en años recientes España ha tenido dificultades para mantener esos buenos resultados. Durante la etapa de Federico Llano al frente de la delegación de RTVE, el país frecuentemente quedó en posiciones bajas. Aun así, hubo momentos brillantes como en 2012, cuando Pastora Soler logró regresar al top 10 con Quédate conmigo, y en 2014, cuando Ruth Lorenzo empató en décima posición con Dinamarca gracias a Dancing in the Rain.

Eurovisión hoy

Hoy, Eurovisión es mucho más que una simple competición musical: es un fenómeno cultural global que congrega a millones de seguidores, genera enormes eventos de selección nacional y ejerce una gran influencia en la industria musical. En España, el Benidorm Fest ha revitalizado la pasión por el festival, impulsando nuevos talentos y consolidando la presencia española en Europa.

Lo que empezó como un sencillo intento de unir a Europa a través de la música se ha convertido en una celebración mundial del talento, la diversidad y la creatividad artística.