Melody sorprende al desvelar las secuelas que arrastra tras su paso por Eurovisión: "Me tengo que recuperar"

Melody ha comparecido este lunes en la sede de RTVE, en una de las ruedas de prensa más esperadas del año, para dar su versión tras la polémica generada por su participación en Eurovisión 2025. La artista, que representó a España con "Esa Diva" y quedó en el puesto 24, ha respondido con sinceridad y emoción a las preguntas de los medios, defendiendo su trabajo, el de su equipo y el mensaje de esperanza de su candidatura.

Nada más comenzar, Melody ha querido agradecer el cariño recibido: "El hecho de tener un día más en la vida ya es un éxito total, porque a veces los pequeños detalles son los más grandes y los que más felices nos pueden hacer. Así que, muchísimas gracias por estas flores, porque son muy bonitas. Y nada, gracias por venir". La cantante ha destacado la expectación que ha generado su regreso a España: "Tenía muchas ganas de que llegase este momento. Ha sido un momento que a mí personalmente me sorprende muchísimo. La que se ha liado. Y la expectación tan grande que tiene, pues el hecho de que yo llegue a España y que hable con todos vosotros. Yo creo que algo muy bueno ha pasado para que haya la expectación tan grande que está habiendo. Así que me siento bien, me siento tranquila y con muchas ganas de poder hablar con vosotros y que podamos contarnos mutuamente algunas cosas".

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".

La artista ha subrayado el mensaje positivo de su propuesta: "Creo que se ha cantado una canción que hacía falta, un mensaje así también de esperanza a la humanidad que nos sirve. Sea todo tan directo, tan... un mensaje muy bonito, tan bonito ha sido que lo cantan hasta los niños y yo creo que ese es el mejor público que uno puede tener porque el público infantil es el público que no juzga, que lo hace todo de corazón y que lo disfruta. Entonces yo creo que se ha conseguido un trabajo muy bonito y un trabajo que por encima de todo, aunque pase esto, se va a seguir moviendo porque es una canción que gracias Alberto Lorite por tu composición, que hay que darle gracias a los compositores también porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada".

Melody ha querido aclarar algunos de los rumores surgidos tras el certamen, negando cualquier conflicto con su equipo o problemas personales: "Se han dicho muchas cosas que no son verdad, como que yo había echado a la gente del camerino. Señores, no es mi rol, yo no soy así, nunca lo he hecho ni lo haré. Que está muy bien lo de los puntos, lo hablamos, haremos, etcétera, etcétera, pero mi calidad humana, yo como persona, no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí; eso no lo he hecho ni nunca lo haré. Creo que Radiotelevisión Española tiene muy claro, y a día de hoy más aún, la calidad de artista y la calidad de persona".

Las razones de su famosa espantá

Sobre su decisión de retirarse unos días tras el festival, la cantante ha explicado: "Antes de terminar, yo ya lo había comentado y se lo comenté a Ferran, que es parte de mi oficina en Barcelona, que una vez que terminase necesitaba unos días de descanso, porque yo estaba muy agotada y necesitaba ver a mi hijo y estar con la familia. Porque Eurovisión, para toda la gente que nos ve, no es sólo ese día o los pases que hemos hecho previamente; son muchos, muchos meses de dedicación. Yo he puesto en prioridad Eurovisión, he puesto la candidatura que tenía, porque por encima de todo yo había dado mi palabra a España de que iba a darlo todo y de que iba a estar a tope".

La artista ha agradecido el cariño del público español y latinoamericano: "Quiero dar las gracias a toda España y a todo el mundo en Latinoamérica, en Europa, pero quiero dar las gracias a mi país, a España, que se ha volcado conmigo de una manera increíble. Cuando yo he visto los vídeos de los lugares, de estadios, donde han ido familias y familias, niños, mayores, de todas las edades, para verme, para ver la actuación... Esa diva ha conseguido que España se una más y que todos vayamos a una a través de la música y del arte, que yo creo que es algo maravilloso. No hay galardón más grande para un artista que tener el público de su lado y yo gracias a Dios lo tengo".

También ha hecho referencia al apoyo de otros artistas y compañeros de profesión: "He tenido el apoyo de todos los artistas españoles. No solo de aquí, también internacionalmente. Me siento orgullosa de donde vengo y que artistas de aquí hablen con esa humanidad y ese amor hacia mí me enorgullece muchísimo. Los artistas sabemos cómo se mueve la industria y una artista como Pastora Soler, Chanel, Vanesa Martín, Malú... estén conmigo es un orgullo".

Durante la rueda de prensa, la artista ha insistido en la importancia de la salud mental y el respeto: "Me ha dolido algo que algunos compañeros han hecho comentarios despectivos sobre mi actuación. Ha habido algunos programas de televisión que se han metido conmigo por irme a mi casa. La misma gente que habla de salud mental y luego no respeta. Creo que la salud mental no es para llevarla al humor".

Sobre la posibilidad de regresar a Eurovisión en el futuro, Melody ha sido honesta y ha reconocido que necesita tiempo para recuperarse tras la intensidad vivida: "Mañana no podría ni pasado, porque de esto me tengo que recuperar. Pero si volviese, tengo algo muy importante que creo que para una artista es muy importante, obtener el cariño del público y lo he obtenido, ese es mi mayor galardón. Si volvería, sí, pero sería con otras condiciones". Con estas palabras, la artista deja la puerta abierta a una posible vuelta al festival, aunque deja claro que su prioridad ahora es el bienestar personal y el reconocimiento sincero del público.