Nuevo frente abierto para Alejandra Rubio tras destaparse la relación entre su madre y Mar Flores: "Hay problema entre ellas"

La polémica sobre la filtración de los audios de las Campos sigue coleando. Desde que se destapara que Alejandra Rubio había llamado "subnormal" a su tía Carmen Borrego tras su exclusiva en la casa malagueña de la difunta María Teresa Campos, los rumores sobre una posible ruptura entre tía y sobrina no han dejado de sucederse. A esto se suma la posible crisis que estaría atravesando la influencer con su pareja, Carlo Costanzia, quien habría abandonado el piso familiar por los celos de la hija de Terelu Campos.

"En un momento de calentón y de cabreo. A mí me puede pasar también eh... por lo tanto...", respondía Borrego en la gala de Supervivientes. Por su parte, Terelu Campos continúa en Honduras, donde, hablando de temas sentimentales, no ha dudado en dar un consejo a Anita Williams y Montoya. "Cada uno tiene que vivir su vida. Yo habré hecho cosas que a mi madre no le hayan gustado y viceversa. Pero siempre nos hemos respetado. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos pero eso no quiere decir que tengamos la verdad de todo", decía la madre de Alejandra Rubio.

Ahora, la influencer también se ha pronunicado sobre la relación entre su suegra, Mar Flores y su madre, Terelu Campos, y es que ambas consuegras no se conocen aún, algo que llama poderosamente la atención y que muchos atribuyen a tensiones entre las dos. "No hay problema entre ellas, por mucho que se haya dicho por activa y por pasiva, no lo hay", dijo también en el programa donde colabora. Asegurando que "no han coincidido pero que coincidirán", la colaboradora dejó claro que la modelo también está muy involucrada como abuela.

Incendiaria entrevista

Además de la última hora sobre Terelu Campos en Honduras y la relación de las Campos tras los polémicos audios de Alejandra Rubio y Carmen Borrego, la influencer ha tenido que plantar cara a un nuevo frente abierto: los rumores de crisis de pareja que sobrevuelan su relación con Carlo Costanzia.

Sobre esto, la influencer no ha tardado en desementir que haya un problema en su relación. "No hay ninguna crisis ¿Qué dijo? Si te pones a pensar ¿Qué dijo importante?", explicaba la joven, quien también aportaba un detalle sobre una de las frases más contundentes de su novio en la entrevista en De Viernes. "Dijo que tener un bebé de cinco meses es duro y se puede descuidar la pareja, pero se retoma", añadía Alejandra visiblemente enfadada.