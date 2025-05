Paula Echevarría se graba recién salida de la ducha, tapada por una toalla, y esto pasa

La actriz e influencer asturiana Paula Echevarría está en un momento muy dulce. Acaba de sacar su última colección de ropa con Primark y ya van ocho. La candasina, que es toda una referencia en el mundo de la moda, lo anunció en redes sociales, asegurando que, pese a su experiencia en el sector, sigue "tan nerviosa o más que el primer día". En realidad esta colección no es una más, sino que viene con una novedad: por primera vez incluye prendas de baño. Son un total de 147 artículos.

"Nuestra última colección Primark Presents Paula Echevarría es tu pasaporte para un armario de verano lleno de estilo", dice el gigante de la moda económica. Todas las prendas cuestan menos de 20 euros y las hay de todo tipo: biquinis, bañadores, camisas, faldas, pantalones, sudaderas, sandalias, bolsos... Y hasta gorras con sus iniciales: PE. Hay ropa tanto para la playa como para la calle, tanto para el día como para la noche.

Todo lo que se pone la actriz arrasa. Los diseños que saca se agotan en apenas unas horas. Ya pasó con anteriores colecciones y esta no va a ser menos. La actriz asturiana, protagonista de importantes papeles en la pequeña y en la gran pantalla como la serie Velvet con la que triunfó junto a Miguel Ángel Silvestre en Antena 3, siempre supo combinar su faceta como actriz con la de influencer en el mundo de la moda y sacar partido económico de ello. Lejos de menguar en seguidores, la asturiana los aumenta. Tiene a día de hoy 3,7 millones fans en Instagram.

La asturiana no solo se viste de marcas caras, sino que ha sabido adaptarse a todos los bolsillos y buena prueba de ello son las ocho colecciones que lleva junto a Primark.

Echevarría sigue siendo muy activa en su Instagram, en donde sube con frecuencia fotos de sus looks. En esta ocasión la actriz ha sorprendido posando ante la cámara recién salida de la ducha y tapada por una toalla rosa anudada a la altura de pecho. Lo cierto es que hasta una toalla lleva con estilo la asturiana.

Todo fue para mostrar un vestido de la marca Alma en Pena. "Cuando vi este vestido por primera vez pensé en él para una cena de noche de verano, con sandalias de tacón alto, un bolso joya y un look mucho más elaborado, pero quise estrenarlo hoy para salir a comer y al final le puse sandalias y bolso más de día y os diré que me encanta el resultado", escribe la influencer.

La publicación acumula casi 35.000 "me gusta". Eso sí, el look no es apto para todos los bolsillos. El vestido en cuestión cuesta 180 euros y las sandalias con las que lo acompaña, 120.