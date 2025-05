Preocupación por Amador Mohedano tras destaparse su actual estilo de vida: "No viaja y no sale de casa"

Gloria Camila ha vuelto a Tardear, programa de las tardes de Telecinco en el que colabora, para analizar en plató la notable ausencia de su tío, Amador Mohedano en la confirmación de su nieto, hijo además de Chayo Mohedano.

La influencer quitaba hierro al asunto y aseguraba que, lejos de tensiones familiares, todo se debía a un fallo de agendas por parte del hermano de la difunta Rocío Jurado. "He hablado con mi tío y fue invitado a la confirmación. Mi prima Rosario estuvo detrás suya para decirle las fechas, él confunde la confirmación de Alejandra con la comunión. Su fallo es que no se pudo organizar bien y no se aclara bien de si es comunión o confirmación, se le pasó por alto", explicaba en el programa.

Sin embargo, la influencer dejaba al descubierto cómo es en la actualidad el estilo de vida del que fuera representante de "la más grande", retirado de los platós y separado de Rosa Benito. "Mi tío siempre está invitado a todo, pero es muy dado a no viajar y no salir de casa", añadía la hija de Ortega Cano.

Biografía

Amador Mohedano es el hermano menor de Rocío Jurado. Cuando Rocío se hizo famosa cantando, Amador se convirtió en su manager y representante. En 2014 participó en Supervivientes. Se casó con Rosa Benito, que era la peluquera de Rocío Jurado. Juntos tuvieron cuatro hijos, hasta su separación en 2013. En 2014 empezó una relación con la exconcejala del Ayuntamiento de Chipiona.