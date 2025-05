Primeras palabras de Manu tras ganar Pasapalabra: "Me ha cambiado la vida por completo"

"Ha sido el mejor año de mi vida. Porque me ha cambiado por completo todo. Tanto la relación con la gente, mi rutina, mis hábitos, todo… Y he conocido gente maravillosa. Es que no puedo estar más encantado, vaya". Son palabras de Manu Pascual tras cumplir un año en Pasapalabra. Eso ocurrió el pasado 16 de mayo, coincidiendo también con el primer año de Óscar Díaz, el último ganador del concurso, como millonario. Díaz ganó un bote de 1.816.000 euros después de 157 programas.

Manu sigue persiguiendo ese gran premio cada tarde. Lleva 259 programas (los cumplirá este lunes) y ya es el tercer concursante más longevo. No obstante, el miércoles podría convertirse en el segundo aspirante con más tardes en Pasapalabra, superando así a Pablo Díaz, que ganó un bote de 1.828.000 euros tras llevar 260 programas.

El ranking de concursantes con más programas lo encabeza Orestes Barbero, con 360 programas. Pese a esta hazaña, el burgalés no pudo llevarse el gran bote final. Cayó en marzo de 2023 frente a Rafa Castaño, que se alzó con el premio millonario a los 197 programas. Aún así, Orestes se llevó una buena cantidad de dinero: 215.400 euros.

Con motivo de su primer año en Pasapalabra, Roberto Leal, el presentador, le hizo la gran pregunta a Manu: "¿Cómo te ha cambiado la vida?". "Me ha cambiado por completo todo. Tanto la relación con la gente, mi rutina, mis hábitos, todo…", aseguró el concursante que se bate en duelo cada tarde con Rosa, la primera mujer en superar los 100 programas desde que el concurso volvió a Antena 3 (eso es hace cinco años).

"Es un honor estar en este club y poder compartir todo este año con vosotros. Ha sido una maravilla, porque sois seres de luz", añadió Manu. A lo que Roberto Leal contestó: "Qué bonito, pues que cumplas muchos más con nosotros".

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.