Roberto Leal se pone a rapear en una batalla de gallos y deja boquiabiertos a todos: "Increíble"

Roberto Leal vale para todo. Lo mismo presenta Pasapalabra que se anima a actuar que se lanza a rapear. Esto último pasó este fin de semana en una competición de freestyle y el periodista dejó boquiabiertos a todos. Hasta a los propios raperos. "Increíble", aseguró Endika Gutiérrez, más conocido en el mundillo como Invert.

Este vasco, campeón mundial de freestyle, compartió un vídeo en redes sociales con la brillante actuación de Roberto Leal, que hacía de speaker en una batalla. "De campeón mundial a campeón, te propongo lo mejor para el final. Nos callamos tú y yo y que termine Roberto Leal", dijo en un momento de la "pelea" Invert.

"La verdad que estaría bien loco. Además, tiene un talento innato que lo noto, que lo conozco dese hace unos años y sé que está bien loco, así que te paso el micro que de palabras igual sabes más que nosotros", añadió rapeando otro cantante, Skone. Y ahí cogió el micrófono Roberto Leal: "De palabra dice que sé más que vosotros, pero ahora mismo estoy emocionado. La verdad es que lo noto y digo una cosa, no me lo callo. Aquí hoy hay cuatro mil quinientos gallos. Ohhh".

Roberto Leal está en su mejor momento. No solo en lo profesional, sino también en lo personal: luce una espectacular tableta de abdominales a sus 45 años. Leal está en su mejor forma física, como así lo ha demostrado en la última portada de la revista "Men's Health". El periodista de Alcalá de Guadaría ya había salido en la primera página de esta publicación hace 7 años. Entonces, tenía menos canas en el pelo y la barba, pero los mismos abdominales perfectos de ahora. ¿Su secreto? La ley del 80/20.

El presentador de Pasapalabra lo explica en la entrevista concedida a "Men's Health": "Mi ley del 80/20, de si son siete días a la semana, cinco como bien, me cuido y algún día el fin de semana, me puedo pasar conscientemente. Ya está, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para cuidarse". Roberto Leal también practica crossfit y para esta portada confiesa que ha tenido que darle más duro en el gimnasio y controlando más la comida. "Llevo un par de meses bastante de pesar la comida, bastante pesado, quitándome de planes...", admite.

Leal debutó en la televisión hace 20 años. En concreto, en el programa España Directo, de La 1 de RTVE, desde Matalascañas (Huelva). Su imagen entonces no tenía nada que ver con la actual. "Todavía la gente se acuerda cuando yo tenía gafas y brackets y eso me hace muchísima gracia, porque yo para mí soy la misma persona. Cuando me veo en foto, mis hijos no me reconocen pero yo sí. Yo era feliz aquí con mis gafas, mis brackets, pesando 15 kilos más", asegura a "Men's Health".

En esta entrevista, Roberto Leal, que también presentó Operación Triunfo en su regreso con Amaia, Aitana o Lola Índigo entre otros, también habló de Pasapalabra. El presentador confesó que hay tres personas de Antena 3 que se le resisten y que siempre declinan la invitación a participar en el concurso del Rosco. Son Susanna Griso, Josep Pedrerol y Mónica Carrillo. "Voy a tirar por los de la casa que no vienen, a ver si lo consigo ya", dice Leal.