Sale a la luz el inesperado momento que Carmen Borrego protagonizó en la boda de su hijo y que afecta directamente a Paola Olmedo: "Tenían mala relación"

Los rumores sobre una posible mala relación entre Carmen Borrego y su exnuera, Paola Olmedo, siempre sobrevolaron en el entorno de la familia Campos. Esto parecía confirmarse tras la incendiaria exclusiva que José María Almoguera y su exmujer concedían a la revista Lecturas, dinamitando la relación madre-hijo.

Un año después, parece que las aguas se han calmado y es entonces cuando ha visto la luz el discurso que Carmen Borrego pronunció en la boda de su hijo. Un momento en el que se dirige a la joven y sobre el que ha opinado el propio colaborador. “Estaba escuchando el discurso que me dio mi madre, que no lo recordaba muy bien, y luego me vienen a la cabeza todas esas personas que decían lo mal que se llevaban ellas dos. Y viendo este discurso, creo que ya son muchas bocas que se ha quedado un poco calladas, porque en ese momento no tenían mala relación para nada”.

El entorno de Carmen se pronuncia

Unos audios en los que además Alejandra aseguraba que Terelu estaría en contra de que su hermana protagonizase una exclusiva en su casa de Málaga, apuntado que "Carmen ha contado como que mi madre le dio permiso y ella me ha dicho que no, que Carmen le dijo que iba a hacer un reportaje en la casa de Málaga y ella se quedó callada y le dijo que hiciera lo que le diera la gana porque no quería movida, pero con su actitud le dejó muy claro que no".

Mientras Terelu reaccionaba con evidente enfado contra el programa por haber hecho públicos estos audios de su hija, Carmen reconocía en conversación con el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, que aunque no quería manifestarse sobre este tema, "contenta no está", aunque dejaba claro que "si posó sentada en la cama de su madre es porque es su cama y está en su derecho de posar como quiera"

Y ahora es José Carlos Bernal, marido de Borrego, el que ha revelado cómo se encuentra Carmen ante esta inesperada polémica con su sobrina. "Está bien, bien, muy bien" ha asegurado con una sonrisa, quitando hierro a los demoledores audios de Alejandra.