Sandra Barneda se planta ante Emma García por su inoportuna pregunta: "A eso no te voy a contestar"

Sandra Barneda entraba ayer en directo en Fiesta para ofrecer un adelanto de los que esperaba a los espectadores de la gala de Supervivientes. Para ello, la catalana hablaba con Emma García sobre los tres nominados de la semana, tres pesos pesados del reality: Anita Williams, Montoya y Carmen Alcayde.

Cuando la presentadora de Fiesta le preguntaba a quién echaría más de menos, esta no dudaba en soltar un contundente corte a Emma García. "A esa pregunta no te voy a responder", le soltaba Sandra Barneda de primeras. "¿Ah no?", reaccionaba Emma García. "A quién voy a echar de menos no, no", insistía Sandra. "Era la pregunta fíjate", incidía Emma.

Formato

Tras el fin del programa Viva la vida presentado por Emma García y producido por Cuarzo Producciones el 24 de julio de 2022, Telecinco estrenó Ya es verano, producido por Unicorn Content y presentado por Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo, el 30 de julio de ese mismo año, con posibilidad de mantenerlo en temporada regular si la audiencia respondía, sin embargo, la audiencia del programa fue discreta y los intentos de la cadena y de la productora por remontar los datos de audiencia fueron infructuosos, por lo que finalizó el 25 de septiembre de 2022.

El 15 de septiembre de 2022, Mediaset España informó de que Emma García regresaría a las tardes de los fines de semana de la cadena de la mano de la productora Unicorn Content, con un nuevo programa que tomaría el relevo de Ya es verano. Ese mismo día, el portal especializado en televisión Formula TV, anunció que Telecinco había registrado la marca Ya es fin de semana en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que podría ser este el nombre del programa, sin embargo, la revista Semana en su edición digital informó el 24 de septiembre de 2022 que el programa se llamaría Fiesta y que se estrenaría el 1 de octubre de 2022.

El 30 de septiembre de 2022, Mediaset informó que Alba Carrillo, Alexia Rivas, Alejandra Rubio, Paloma Barrientos, Antonio Rossi, Beatriz Cortázar, Marisa Martín Blázquez, Aurelio Manzano, Kiti Gordillo, Lorena Vázquez, Sergio Garrido, Iván Reboso y Luis Rollán serían algunos de los colaboradores del programa y que en el estreno se informaría sobre los primeros pasos de Tamara Falcó en México tras su ruptura con Íñigo Onieva, entre otros contenidos.