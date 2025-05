Última hora sobre el estado de salud de Sofía Suescun: "Me duele como nunca"

Los seguidores de Sofía Suescun siguen preocupados por su estado de salud del que la propia influencer ofrece la última hora: "Me duele como nunca".

Y es que la ganadora de Supervivientes ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde cuenta que no sabe si es por la edad o qué pero "me duele como nunca la zona de los lumbares y los ovarios me pegan calambres intensitos cada ciertos minutos".

Señala que le ha venido la regla, a la denomina "mi prima", pero que "no he sido yo nunca de dolores como estos. Alguna pastillita milagro? Plis".

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofiasuescun

Sofía Suescun fue en su momento uno de los rostros más destacados de la televisión española, pero su presencia en los medios ha disminuido debido a un veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no ha vuelto a participar en programas del "Universo Sálvame". Sin embargo, la ganadora de "Gran Hermano" sigue ocupada con múltiples proyectos. Recientemente, ha colaborado con importantes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

A pesar de que estas plataformas de vídeo no la han contratado como actriz, se enfocan en aprovechar su imagen. Sofía es una "it girl" con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, consolidándose así como una verdadera influencer.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía Suescun saltó a la fama en 2015 al ganar "Gran Hermano 16". Luego, participó en "Mujeres y hombres y viceversa" como tronista y asesora, y comenzó a formar parte del "Universo Sálvame". En 2018, volvió a destacar como ganadora en "Supervivientes". Hasta hace poco tiempo, era una figura frecuente en los programas de Telecinco.

Marcas conocidas

No obstante, recientemente no ha aparecido en esa cadena, aunque ha sido el rostro de varias campañas de marcas reconocidas. Actualmente, ha regresado a la televisión como participante en la edición All Stars de "Supervivientes" y colabora en "Socialité".