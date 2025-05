Anabel Pantoja se va de fiesta y revoluciona Instagram: “Cuando llegamos flipamos con todo lo que vimos”

Anabel quiso sorprender a su chico y a la pareja de amigos con quienes compartieron velada. El destino elegido fue ‘Origen’, un espectáculo inmersivo en Las Palmas que mezcla música, danza, acrobacias y cultura canaria, todo en un formato de 360 grados que dejó a todos sin palabras. “Cuando llegamos flipamos con todo lo que vimos”, confesaba emocionada.

Vestida con un favorecedor vestido azul y joyas doradas, Anabel mostró su proceso de preparación: desde cómo eligió su look hasta el maquillaje “natural” con el que se sintió radiante. “Me lo pasé superbién. Me hacía muchísima falta salir, despejarme y disfrutar con mi gente”, resumía, dejando claro lo necesaria que era esta escapada en pareja.

¿Crisis? ¿Qué crisis?

Aunque en los últimos días se especuló con un “bache” entre Anabel y David, la pareja ha dado un golpe sobre la mesa dejando claro que su amor sigue firme. Su cita en el espectáculo no es el único gesto con el que han querido zanjar los rumores. Días antes, Anabel compartía entusiasmada la llegada de David a Gran Canaria tras uno de sus viajes laborales. “Hoy es un día muy especial porque llega papi”, decía emocionada. Y añadía que llegaría acompañado de su familia, feliz de poder disfrutar todos juntos de la pequeña Alma.

La experiencia que está revolucionando la isla

El espectáculo ‘Origen’, que ha conquistado a los visitantes de Las Palmas, ofrece varias modalidades de entrada con precios que van de los 62 a los 150 euros por persona, dependiendo de si incluye cena y del tipo de asiento. Sin duda, una experiencia que ha servido de terapia de desconexión y reconexión para Anabel y David, quienes ya han demostrado que, aunque las circunstancias sean duras, el amor y el compromiso pueden con todo.

Por ahora, la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja siguen disfrutando de su nueva vida como padres, compartiendo momentos entrañables —y también divertidos— con sus seguidores, y dejando claro que están más fuertes y unidos que nunca.