El conocido influencer con el que Fernando Alonso ha rechazado hacerse una foto y que se ha hecho viral: "Me ha roto el corazón... nunca conozcas a tus ídolos"

Nil Ojeda, famoso creador de contenido y uno de los influencers del círculo de Ibai Llanos se encuentra inmerso en una nueva aventura que le está llevando junto a otros nombres del gremio de las redes sociales como Guanyar, Misho Amoli o Soul, a vivir a cuerpo de rey y entre millonarios.

Con la excusa de vivir 21 días a todo tren, los creadores de contenido han acabado en Mónaco, concretamente en Montecarlo, donde se está disputando el Gran Premio de Fórmula 1 de la ciudad. Uno de los pilotos de la competición es Fernando Alonso, ídolo además de Nil Ojeda, como ha hecho saber a sus seguidores.

Sin embargo, su esperado encuentro no ha salido como esperaba ya que cuando ha ido a pedirle una foto al piloto asturiano este le ha dado un "no" por respuesta. "No, no, ahora no", espetaba Fernando Alonso a los influencers cuando le solicitaban una instantánea. "Me ha roto el corazón, pero, escúchame, no lo voy a juzgar (...) Voy a decirlo: me siento un pringado. Me he arrastrado como un caracol y me han soplado la cara, bro", concluye Nil frente a sus amigos. "Fernando, me rompiste... Nunca conozcas a tus ídolos".

Trayectoria

Fernando Alonso Díaz (Oviedo, 29 de julio de 1981) es un piloto de automovilismo español, galardonado como Premio Príncipe de Asturias en 2005. Ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006 con el equipo Renault, resultó subcampeón en 2010, 2012 y 2013 con la escudería Ferrari, y obtuvo un tercer puesto en 2007 con McLaren. Fue campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2019, las 24 Horas de Le Mans en 2018 y 2019, las 24 Horas de Daytona de 2019 y el Campeonato Mundial de Karting en 1996. En 2017, fue incluido en el Salón de la Fama de la FIA. En 2019 volvió a entrar como campeón del WEC, convirtiéndose en el primer piloto de la historia en estar dos veces en el Salón de la Fama por pertenecer a la lista de campeones de dos categorías mundiales de la FIA diferentes.

En su carrera ha competido para los equipos Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin en Fórmula 1, siendo la escudería francesa con la que lograría tanto el Campeonato de Pilotos como el Campeonato de Constructores junto a Giancarlo Fisichella durante dos temporadas seguidas, donde estableció numerosos récords en su momento, terminó tercero en 2007 empatado a puntos con su compañero de equipo Lewis Hamilton y a sólo un punto de Kimi Räikkönen en un año lleno de controversias, y tras una vuelta de transición a Renault, fueron los de Maranello su equipo desde 2010 hasta 2014, donde logró sus tres subcampeonatos y un Grand Chelem. Se marchó de Ferrari y en 2015 volvió a McLaren-Honda hasta la retirada de 2018. Tras dos años fuera de la categoría, en 2021 volvió con la escudería Alpine, parte de la familia Renault, con la que ganó sus dos campeonatos. Desde 2023 forma parte del equipo Aston Martin sustituyendo a Sebastian Vettel, donde resultó cuarto con ocho podios y una vuelta rápida.