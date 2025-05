Drama en el mundo del corazón tras conocer la lista de invitados a la boda de Marta López: "Esto es darte cuenta de que alguien a quien quieres te quiere menos"

Marta López se casará dentro de muy poco tiempo con el fisioterapeuta Alejandro Huerta, un enlace muy esperado que, sin embargo, ha generado drama en el mundo del corazón tras conocer su lista de invitados.

Y es que, entre los rechazados se encuentra Canales Rivera, al que Marta ha decidido no invitar "porque tuvimos un lío". Tampoco está invitado Frank Blanco presentador de Tardear, programa en el que colabora, pero sí su copresentadora, Verónica Dulanto.

Aunque en un principio el presentador no se tomó a mal el no ser invitado, todo cambió cuando se enteró que su compañera sí iba a ir. “Yo no me daba por invitado pero no había drama. Marta y yo tenemos una relación cordial pero puedo entender que no me haya invitado. No pasa nada. Pero hoy me entero que a verónica Dulanto sí. Que no pasa nada..”, aseguró Frank Blanco, para señalar más tarde que “si no hay rencor alguno, pero, mira, ‘TardeAR’ en septiembre, si llega, cumplirá dos años. Empezó con Ana Rosa y muchos días cuando ella no estaba, estaba yo. Antes de compartir plató con Verónica, muchos años antes lo habías compartido conmigo. Si Verónica no estuviera en la ecuación, lo podría entender. Pero esto es darte cuenta de que alguien a quien quieres te quiere menos”.

Sin invitación

Por su parte, Verónica explicó que al principio no estaba invitada, pero después ya sí. “Con ella he trabajado, me he ido por ahí a tomar algo, es una persona en la que confío, con la que he podido hablar de muchas cosas. No veo distinción entre compañera y colaboradora”, subrayó Marta.