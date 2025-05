La extraña huida de Mar Flores cuando le preguntan por las declaraciones de su su hijo Carlo Costanzia sobre Terelu

Tras dejar claro que él nada tenía que ver con la faceta mediática de su novia, Alejandra Rubio, y de la familia Campos, Carlo Costanzia ha regresado al plató de '¡De Viernes!' coincidiendo con los rumores de crisis con la hija de Terelu Campos.

Además de dejar claro que su historia de amor marcha a las mil maravillas y que nada hay de cierto en lo que se ha dicho de que habría pasado la noche fuera de casa tras una fuerte discusión por los supuestos celos de la colaboradora, el actor se ha pronunciado sobre la relación que su madre, Mar Flores, tiene con su suegra.

Y aunque ha reconocido que a la modelo "no le gustan cierto tipo de cosas" -en relación a las declaraciones de Terelu revelando que su 'consuegra' le envió una flor de pascua por Navidad-, ha negado que exista ningún problema entre ellas, explicando que si las dos abuelas de su bebé todavía no se han encontrado es "porque no ha habido situación para ello".

Además, ha revelado que Mar es "muy buena abuela". "Una abuela muy guapa, muy guapa, no parece ni abuela" ha apuntado con una sonrisa, admitiendo que el nacimiento de su hijo ha traído "un montón de amor y alegría" a su familia. "Entre mi madre y yo no había nada desunido, pero el niño ha traído calor al hogar" ha confesado.

Al margen de la nueva entrevista de Carlo en televisión, la modelo ha reaparecido este martes dejando claro que no piensa pronunciarse sobre las bonitas palabras que le ha dedicado su hijo, ni sobre su relación con Terelu. Mar llegaba a su casa en taxi con una maleta tras unos días de viaje y, al ver a la prensa, ha huido corriendo, dando la espalda a las cámaras y dejando en el aire si está de acuerdo con que el actor haya vuelto a sentarse en un plató de televisión.