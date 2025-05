Isa Pantoja sorprende a todos en la última etapa de su embarazo: “De 37 semanas estoy”

Isa Pantoja ha dado la bienvenida al verano como solo ella sabe hacerlo: rodeada de su familia y con la naturalidad que la caracteriza. A tan solo unos días de dar a luz a su segundo hijo —el primero junto a su marido, Asraf Beno—, la colaboradora de La familia de la tele ha mostrado su avanzado embarazo desde las playas de El Puerto de Santa María (Cádiz), dejando claro que, aunque está en la semana 37 de gestación, sigue disfrutando de sus planes al aire libre con total normalidad.

Luciendo un favorecedor bikini que dejaba ver su enorme barriguita, Isa compartía una entrañable imagen junto a su hijo Alberto, dándose un chapuzón en aguas del Atlántico. “De 37 semanas estoy”, escribía con emoción, dejando constancia de lo poco que falta para conocer al nuevo miembro de su familia.

Un embarazo muy distinto al primero

Lejos queda ya el primer embarazo que vivió con solo 17 años y marcado por el miedo y la falta de apoyo. Hoy, Isa vive esta dulce espera en un entorno más maduro, estable y lleno de ilusión. Casada desde hace más de un año con Asraf Beno —con quien formó una pareja sólida tras su paso por Gran Hermano—, Isa no puede evitar emocionarse al hablar de esta nueva etapa: “Estoy superfeliz. Este bebé es una bendición”, confesaba recientemente en sus redes.

Aun así, no todo ha sido idílico. Isa admitía hace unos días estar “nerviosa” por lo inminente del parto, especialmente porque su primer hijo nació a los ocho meses, lo que ha llevado a los médicos a monitorizar cuidadosamente esta última fase del embarazo. “Tengo que ir ultimando todo, que me lo he tomado con mucha calma…”, reconocía entre risas.

Alejada de parte de su familia… pero arropada por los suyos

Este segundo embarazo también ha estado marcado por una notable ausencia: la de su madre, Isabel Pantoja, quien no habría felicitado públicamente a su hija por la buena nueva. Aun así, Isa ha sabido rodearse de una familia elegida que sí ha celebrado con ella esta nueva ilusión, empezando por su esposo y su hijo mayor, con quienes comparte su día a día en Cádiz.

Además, Isa ha demostrado una vez más lo cercana que es con sus seguidores. En sus stories ha abierto incluso un debate sobre los preparativos del parto y ha compartido sus emociones sin filtros, como cuando hablaba sobre los cambios físicos o los recuerdos de su primer embarazo. Un ejemplo de cómo se puede ser madre, colaboradora y figura mediática sin perder la autenticidad.