Preocupación por Carlota Corredera en su nuevo trabajo al margen de Telecinco: "Como una cerda en una charca"

Carlota Corredera sobrevive al apagón de Sálvame. Tras el final del programa vespertino de Telecinco muchos de los rostros vinculados con el formato se buscaron la vida para continuar con su carrera profesional. La gallega ha estado buscando su sitio y parece que lo ha encontrado en "Tentáculo". Sin embargo, sus seguidores no creen que sea su sitio. No la ven cómoda.

Corredera cerró su etapa en Sálvame y se dedicó durante un tiempo a la formación de comunicadores. La televisión es el medio en el que se siente más cómoda y le llegó el momento de volver cuando los que eran sus compañeros de Sálvame abandonaron "Ni que fuéramos", un programa para Ten, y se fueron a TVE a llevar a cabo "la familia de la tele". Fue entonces cuando Carlota cogió el testigo y se quedó con la franja que dejaban Belén Estaban y María Patiño para irse a la cadena pública. "Téntaculos" se llama el nuevo programa. Y tiene la misma pinta que el anterior: charlas sobre el mundo del corazón y muchos cebos para que el espectador se quede hasta el final.

Los colaboradores de "Tentáculos" tiene mucho protagonismo durante el programa. Lo que dicen y lo que hacen forma parte del show; algo que se ha popularizado tras el éxito de Sálvame. En el último programa a Corredera le tocó ponerse un gorro con forma de cerda. Dice que en el programa se lo pasa "como una cerca en una charca". Peros sus seguidores no están muy de acuerdo con esto. Quizá no la ven acorde al formato. Quizá a Carlota le pasa algo como apunta un seguidor. "Hoy a Carlotiña le pasaba algo, no estaba como siempre", comenta.

Carlota Corredera es una de las afectadas por la macrodemanda de Antonio David Flores tras la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". La gallega fue una de las más implicadas en el asunto y defendió a ultranza a la hija de Rocío Jurado y a todas las mujeres víctimas de malos tratos. Antonio David le pide en los tribunales 281.000 euros.