El relato de Marta Peñate en redes conmueve a sus seguidores: “Pensaba que lo había perdido”

La felicidad ha llegado, por fin, a la vida de Marta Peñate y Tony Spina. Después de dos años marcados por la lucha, los intentos fallidos y el miedo constante, la pareja ha anunciado que su embarazo sigue adelante y que ya han podido escuchar el latido de su bebé. Un momento mágico y muy esperado que la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido visiblemente emocionada con sus seguidores, entre lágrimas y con una confesión sincera: “Me creía que lo había perdido”.

La canaria ha vivido las últimas semanas en una montaña rusa de emociones. Marta confesaba que no quería dar la noticia por definitiva hasta no escuchar el latido, algo que finalmente ha ocurrido este 26 de mayo. “Me estaba acordando de mi abuelo, del papá de Tony, de esa gente que no le puede conocer. Me están ayudando desde arriba”, decía entre sollozos.

La reacción de sus familiares y el recuerdo de su lucha

La publicación más especial no solo ha sido el anuncio del latido. Marta también ha compartido por primera vez cómo reaccionó su familia al enterarse del embarazo, en un vídeo muy emotivo en el que muestra el test de embarazo a sus seres queridos, emocionada y sin poder contener las lágrimas.

“Gracias a mi médico Estefanía y a mi clínica LO HEMOS CONSEGUIDO. No puedo ser más feliz, ahora sí que sí”, escribía con mayúsculas, dejando claro que el camino hasta aquí ha sido largo, complicado y lleno de altibajos.

Un camino difícil hacia la maternidad

La historia de Marta y Tony para convertirse en padres no ha sido sencilla. Su primera transferencia embrionaria no llegó a término por una infección; la segunda, acabó en un embarazo ectópico. En esta tercera, por fin, ha llegado la recompensa. Pero ha sido un proceso lleno de quirófanos, miedo y una carga emocional inmensa.

Marta ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de útero doble y la operación a la que se sometió para extirparse las trompas de Falopio, lo que la dejó sin posibilidad de ser madre de forma natural. También ha compartido cómo su salud mental se vio afectada por el proceso: “La mente es tan poderosa que te juega malas pasadas”, decía en uno de sus momentos más vulnerables.

El apoyo incondicional de Tony Spina

Mientras Marta pasaba por su experiencia en solitario y también en televisión, Tony Spina no ha dejado de apoyarla. Durante su participación en 'Supervivientes All Stars', él mismo explicaba que el proceso estaba siendo “más largo de lo que imaginaban”, pero que seguían confiando: “Cada vez que creemos que estamos a punto, encontramos otra dificultad. Pero tenemos más intentos, más fuerza”.

Hoy, esa fuerza tiene forma de latido. Y Marta, con el corazón lleno, ha dado el paso que tanto soñó: “Ahora sí, me creo que estoy embarazada”.