Risto Mejide cambia de registro y entrevista a su novia en la tele: “Quiero contarle a la audiencia cómo hemos llegado hasta aquí”

Risto Mejide ha sorprendido a los espectadores de Viajando con Chester con la que, sin duda, ha sido su entrevista más personal hasta la fecha. El publicista y presentador ha recibido como invitada a su pareja, Laia Grassi, con quien mantiene una relación desde hace meses, y juntos han decidido contar por primera vez cómo comenzó su historia de amor. Sin filtros, sin guiones y con mucha emoción.

“Vamos a quitarnos de encima el elefante de la habitación”, arrancaba Risto nada más comenzar el programa, en un ejercicio de honestidad que dejó claro que esta entrevista no iba a ser como las demás. “Quiero contarle a la audiencia cómo hemos llegado tú y yo hasta aquí”, añadía, mirando directamente a Laia con una sonrisa cómplice.

Una conexión que fue imposible ignorar

Durante la charla, ambos revelaron que su conexión fue inmediata. Risto confesó que, cuando el equipo de producción cerró la participación de Laia sin consultarle, prefirió mantenerse al margen para no influir. Sin embargo, el destino —y un café en Barcelona— se encargaron de reescribir los planes. “Ahí pasó lo que ya me imaginaba que iba a pasar… salí absolutamente flasheado”, relató, reconociendo que la química fue fulminante desde el primer encuentro fuera de cámaras.

Por su parte, Laia Grassi no se quedó atrás en emociones. La experta en inteligencia artificial, que se ha hecho un nombre propio en el ámbito profesional, admitió que Risto le llamó la atención desde hace años. “Sabía de ti, me interesaba tu trabajo, cómo te expresabas, cómo estabas cambiando la comunicación...”, confesó. Y cuando por fin se conocieron en persona, “todo cambió”.

“No me esperaba lo que ha salido”

La empresaria dejó claro que no imaginaba que aquella cita sería el inicio de algo tan profundo: “Sabía que iba a pasar algo, pero no sabía el qué. No me esperaba lo que ha salido… y todo sigue cambiando desde entonces”.