RTVE obligada a dar explicaciones tras las desafortunadas declaraciones de Melody en Eurovisión: "En ningún momento se ha prohibido..."

La esperada rueda de prensa de Melody tras su debacle eurovisiva promete seguir dando mucho que hablar. A pesar de las explicaciones de la cantante sobre su posición en la parte baja de la tabla del certamen, muchos se centraron en el tira y afloja que la cantante mantiene con David Broncano y La Revuelta, después de que el presentador y su equipo tirasen de humor para hacer saber a la audiencia que la de Sevilla les había dado plantón tras su derrota en Eurovisión.

Unas formas que no gustaron nada a la cantante, que volvía a arremeter contra el presentador, que esperaba además unas disculpas por parte del de Orcera. Pero la cantante no solo tiene una guerra abierta con el presentador, ahora, RTVE ha salido al paso de unas polémicas declaraciones de la artista, quien apuntaba al ente público como responsable de haberle prohibido hablar de temas poclíticos por motivos contractuales. Algo que RTVE desmiente.

RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben… pic.twitter.com/OuSmQDrfhC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 26, 2025

Satisfecha y orgullosa

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".

La artista ha subrayado el mensaje positivo de su propuesta: "Creo que se ha cantado una canción que hacía falta, un mensaje así también de esperanza a la humanidad que nos sirve. Sea todo tan directo, tan... un mensaje muy bonito, tan bonito ha sido que lo cantan hasta los niños y yo creo que ese es el mejor público que uno puede tener porque el público infantil es el público que no juzga, que lo hace todo de corazón y que lo disfruta. Entonces yo creo que se ha conseguido un trabajo muy bonito y un trabajo que por encima de todo, aunque pase esto, se va a seguir moviendo porque es una canción que gracias Alberto Lorite por tu composición, que hay que darle gracias a los compositores también porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada".