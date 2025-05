Sale a la luz el nuevo escándalo en el que estaría envuelta Melody tras su derrota en Eurovisión: "Quieren monetizar su paso por el concurso"

Tras dejarse la piel encima del escenario, demostrar que lo suyo no solo es cantar sino transmitir con su voz y conseguir el puesto número 24 con 37 puntos, Melody emitía un mensaje a través de redes sociales para todos sus seguidores.

En él aseguraba estar "muy satisfecha con la actuación que he hecho porque hemos hecho un gran trabajo" y confesaba quedarse "con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de cámara".

Además, anunciaba que "os merecéis una explicación, una charlita y nos la vamos a pegar porque ya sabéis que soy muy natural y clara, vamos a hablar con claridad de lo que he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo".

Sin embargo, la expectación era máxima tras anunciarse para el pasado 26 de mayo la esperada rueda de prensa en la que la cantante prometía dar explicaciones después de su derrota en el certamen. A pesar de las declaraciones, más que luz, la cantante parece haber sumido aún más en las sombras su paso por el concurso y podría de hecho estar cocinándose una suculenta entrevista con un precio a pagar: 150.000 euros. Al menos, es lo que alguien del entorno de a de Sevilla ha contado a los medios. "Quieren monetizar el paso de Melody por el concurso", añadía Lorena Vázquez, colaboradora de Espejo Público.

Satisfecha y orgullosa

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".