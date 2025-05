Soraya Arnelas ya habló de las "injustas" decisiones de TVE antes que Melody: "Lo que hice en el escenario de Eurovisión fue muy innecesario"

"De todo el proyecto de Eurovisión me quedo con mi canción y con el traje que llevé aquella noche". Son las palabras de Soraya Arnelas, una de las cantantes que también representó a España en Eurovisión. Era el año 2009, pero su discurso ya era muy similar al de Melody en la rueda de prensa que dio este lunes tras quedar en el puesto número 24 en la última edición del certamen de la canción. En una entrevista hace meses Arnelas reconoce que lo que hizo en el escenario "fue muy innecesario".

Melody hizo alusión en varias ocasiones al contrato que firmó y por el cual ella no tenía capacidad de decidir los detalles de la actuación. "Hay cosas que hubiese hecho de otra manera y lo dije", detalló en una ronda de prenguntas en directo tras el batacazo de España en Eurovisión. Soraya también habló en su día de este contrato que obliga a los artistas a ceñirse al guión. "Yo firmé un contrato y la clausula era que TVE decidía", recuerda Arenlas. Y lo hace en una entrevista para un podcast este mes de febrero, mucho antes de la polémica que envuelve a Melody y la actuación de este 2025.

La cantante que estuvo en Operación Triunfo recuerda con una sonrisa su paso por Eurovisión, pero tiene claro que cambiaría muchas cosas. "Me hubiera gustado llevar otra coreografía, no hubiera llevado coristas en directo; esa canción necesitaba buenos bailarines montanto un buen espectáculo con una coreografía muy comercial, algo mucho más fácil", detalla.

Soraya Arnelas estuvo en una posición similar a la de Melody. "Cuando el proyecto no sale bien es injusto porque yo no puedo responsabilizar de una coreografía que no he hecho yo", sentencia. Confiesa que quería llegar al concurso y ganar. Entonces no pudo ser como tampoco ha podido ser este 2025 con la "Diva" de Melody.

Melody recrimina a RTVE no haber atendido sus peticiones

"Siempre todo es mejorable. A mí personalmente, por ejemplo, la puesta en escena me parece que está muy bien, pero yo personalmente hubiese podido hacer una puesta en escena mucho más potente. ¿Por qué? Porque yo como artista doy para crear lo que queráis", ha afirmado la intérprete de "Esa diva". Según ha explicado, "una vez que yo gano el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE y ellos también deciden qué es lo que quieren".

Melody también ha aludido a una presión por modificar su propuesta artística: "Se ha juzgado mucho si yo soy muy española, si mi rasgo... 'suaviza un poquito esto, esto no va a gustar, no hagas esto porque esto no viene bien, lo otro, la voltereta'". La cantante ha asegurado que la coreografía fue modificada hasta en cinco ocasiones: "Cuando no hacía falta. Porque luego pasa lo que pasa, ¿me entiendes?". Y ha añadido que lo que más le duele de esta candidatura es "no haber podido ser" ella misma en el escenario.

La artista también ha sido crítica con la realización televisiva del show. "Hay planos, por ejemplo, que se pierde mucho la actuación. Hay momentos en los que yo estoy actuando o el momento de la bata de cola no se aprecia. Eso podía haber sido un planazo brutal y no se aprecia". Además, ha confesado: "Yo he sufrido mucho con el telón. Lo que pasa es que hay cosas que no están de mi mano y yo las he luchado y las he peleado".