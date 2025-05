Última hora sobre el embarazo de Isa Pantoja: "Cesárea"

Isa Pantoja está en la recta final de su embarazo. La hija de la tonadillera, que espera un bebé junto a su actual marido, Asraf Bueno, sale de cuentas (si no se adelanta) el próximo 18 de junio. La pareja está de lo más ilusionada y ha mostrado a través de Instagram todo lo que tienen preparado en la bolsa de maternidad para llevar al hospital.

En primer lugar, Isa Pantoja y Asraf Bueno muestran la maleta, de estampados y tonos "neutros". A juego llevan un portadocumentos y un cambiador. Para dar la bienvenida a su primer hijo en común (Isa Pantoja tiene otro hijo, de 11 años, fruto de su relación con Alberto Isla) no faltan los bodies, un total de seis, y los pijamas, cuatro. "En realidad llevaríamos solo dos, pero como no sabemos si va a ser una césarea y me puedo quedar más tiempo, pues cuatro", explica Isa en un vídeo, junto a Asraf, desde la futura habitación de su pequeño.

El feliz matrimonio muestra el primer conjunto que lucirá su bebé nada más salir del hospital. Un conjunto de punto de color azul verdoso, compuesto por un jersey de manga corta, un culete, una camisa, "el gorritos y los patuquinos". "De manga corta porque aquí en Cádiz hace calor", aclara ella.

En la bolsa de maternidad también va otro gorro y unas manoplas, "muchos pañales, toallitas, crema para el culito, una esponja natural y una toalla por si acaso tenemos que bañarlo". También un neceser con peine y cortauñas. "Mirar qué mono", dice Isa Pantoja mientras lo enseña. Dos cosas más: el chupete y una muselina grande.

Con todo, ya está todo listo para que la hija de Isabel Pantoja y Asraf Bueno amplíen familia. De momento, su nombre es toda una incógnita. "Queremos un nombre que no sea típicamente árabe ni español. No le voy a poner Mohamed, pero tampoco Jesús", ha adelantado la pareja. Su hijo Alberto, por su parte, lo tiene claro. "Quiere que le ponga Yamal, pero no", contó Pantoja.