El contundente mensaje de Gabriela Guillén a Bertín Osborne y que afecta a su hijo: "Ya no tengo bebé"

Retomando poco a poco su vida social cuando el hijo que tiene en común con Bertín Osborne está a punto de cumplir un año y medio, Gabriela Guillén no se ha perdido este martes el estreno de la película 'Traje y tupper' en Madrid. Acompañada por su amiga Raquel Arias, la esteticien ha revelado cuál fue la primera (e inesperada) palabra que dijo su bebé, y ha dado la última hora sobre cómo marcha su negociación con el cantante para llegar a un acuerdo de manutención después de que la Justicia concluyese el pasado enero -algo que él ya hizo a través de un comunicado en junio de 2024- que el artista es el padre del pequeño.

"Estoy fenomenal, con mucho trabajo, estoy con el peque a tope, ha venido mi madre, estoy apoyada... Así que feliz" ha desvelado, reconociendo que la mayor satisfacción que tiene en estos momentos es ver crecer a su hijo. "Ya tiene casi un metro el niño, es muy grande, muy grande. Utiliza ropa de dos, tres años y es bastante grande, sí" ha presumido con una sonrisa.

Contundente mensaje

"Qué pregunta más trampa es esta, pero ha dicho papá, yo creo que como todos los niños que les cuesta más decir mamá, pero, 'pa, pa, pa', no dice papá en sí, pero si lo queréis decir... Mamá también, sí, ya habla muchas cosas y la verdad que, bueno, yo feliz de que me diga mamá y estoy, vamos, se me cae la baba y muy feliz" ha revelado cuando le hemos preguntado cuál fue la primera palabra que dijo el pequeño.

Lo más fácil de ser madre en solitario, como explica, es "verle levantarse y sonreír"; y lo más difícil, como admite resignada, "es pasar mucho tiempo fuera, tenerle en la guardería y muchas veces llegar tarde a casa". "Me da mucha pena que crezca, jolín, ya no tengo bebé, ya me da mucha pena, pero bueno, es ley de vida y yo, vamos, estoy enamorada, cada vez que lo veo digo, es que ya eres un hombrecito y las cosas que hace..." asegura.

Cauta, Gabriela prefiere no confesar si cree que Bertín comenzará a ejercer de padre: "Respecto a este tema creo que él lo tiene que decir y yo no voy a poner ninguna palabra en su boca porque creo que es él que tiene que hablar y dar el paso". "Yo jamás voy a obligar a nadie a querer y a cumplir sus obligaciones, cada uno sabe lo que tiene que hacer" apunta rotunda.

Y aunque por el momento no se está haciendo cargo de la pensión de manutención, explica que "eso tiene un proceso. Como el juicio que ha tardado mucho tiempo, un año también, todo tiene un procedimiento, entonces sí que es verdad que, bueno, veis que para mí sí que sería una gran ayuda, pero bueno, algo que no he contado con ello desde un principio lo estoy llevando todo yo sola, entonces cuando venga, vendrá". "Tendrá lo que le corresponde y lo que se merece mi hijo" asegura.