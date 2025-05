Así ganó Manu Pasapalabra: "Diccionario, internet y pensando en las posibles preguntas de los guionistas"

Manu ya es parte de la historia de Pasapalabra. El madrileño llegó hace un año (el 16 de mayo de 2024) al concurso de Antena 3 y en este tiempo ha ganado muchos, muchos Roscos. Sin embargo, el bote, que supera los 1,6 millones de euros, se le resiste por el momento. Rosa y él estuvieron este lunes en el plató de "Ahora Sonsoles" para ser entrevistados por Sonsoles Ónega y allí el joven psicólogo desveló cuál su estrategia para ganar Roscos y algún día no muy lejano (si Rosa no se le adelanta) hacerse con el gran premio.

El aspirante madrileño ya es uno de los más veteranos de la historia de Pasapalabra en su vuelta a Antena 3. Hoy, de hecho, cumplirá 260 programas, igualando a Pablo Díaz. Y si todo sigue como hasta ahora, este miércoles se convertirá en el concursante más longevo. El primero, aún lejano, es Orestes Barbero, con 360 programas, que no se llevó bote, al caer eliminado en marzo de 2023 frente a Rafa Castaño.

"¿Cómo te preparas? ¿Con el diccionario encima de la mesa?", le pregunta Sonsoles Ónega durante la entrevista. Y Manu no tuvo problemas en desvelar sus cartas: "Diccionario, internet y pensando en todas las posibles preguntas que piensan los guionistas". Es una estrategia similar a la que utiliza Rosa, su rival desde hace 130 programas. Así lleva Manu preparándose cuatro años, contando el año del concurso. La gallega, por su parte, estudia para Pasapalabra desde hace "cuatro años y medio".

Manu llegó al programa que dirige Roberto Leal por su abuela Sandra. "Empecé a ver Pasapalabra con mi abuela. Ella está mejor que yo, tiene una memoria...", aseguró. Y desde casa, Manu empezó a ver que acertaba muchas letras del Rosco. "Vas viendo que contestas y dices: 'Oye, ¿y si empiezas a prepararte un poquito?'. Y vas poquito a poquito, poquito a poquito, y un día te presentas al casting, al otro te cogen y aquí estás", contó.

Rosa, por su parte, desveló cómo aguanta la presión del Rosco. "Tienes que mantener la cabeza muy fría y el corazón con pulsaciones bajas, lo máximo que pueda", aseguró. "¿Da taquicardias?", se interesó Sonsoles Ónega. A lo que Rosa contestó afirmativamente: "Hay días que sí, hay días que tienes que controlarlo más. Otros días estás como en tu casa, muy tranquilita", añadió.

Rosa llegó a Pasapalabra gracias a la pandemia y a su madre y su hermana. "Yo de pequeña siempre decía: 'Cuando sea mayor, quiero ir a Pasapalabra'. Luego la vida te va llevando por otros caminos y se te va olvidando", señaló. Hasta que llegó la pandemia y empezó a ver a más el programa, junto a su madre y su hermana. Desde casa no acertaba muchas letras del Rosco, pero su madre le animó a presentarse. "Mi madre me insistía. Yo le decía que no tenía el nivel y que no lo haría bien, pero un día se me ocurrió que podía estudiar", indicó. Y eso hizo. "Y empiezas, y empiezas, te va llevando la bola, te va gustando y al final aquí estamos", añadió. En total, Rosa lleva estudiando cuatro años y medio.