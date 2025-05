Manu hace historia y gana el bote de Pasapalabra: ¡1,8 millones!

Manu se convertirá este miércoles en el segundo concursante de Pasapalabra con más programas a sus espaldas: un total de 261, superando así a Pablo Díaz, el primer ganador del concurso desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal. El psicólogo madrileño continúa haciendo historia en Pasapalabra y ya sigue la estela de Orestes Barbero, el aspirante más veterano de todos, con 360 tardes. Pese a su hazaña, el burgalés quedó eliminado en marzo de 2023 por Rafa Castaño, que se llevó un bote de 2.272.000 euros.

Manu va a por todas y quiere el bote. De momento, se le resiste, pero tanto él como Rosa ya son ganadores de otro gran premio: el cariño del público. Según ha publicado Antena 3, Pasapalabra ha alcanzado un nuevo récord, batiendo su mejor dato en la tarde en dos años (desde junio de 2023), con un 22,1%. Por si fuera poco, "somos líder absoluto y el programa más visto de la televisión con más de 1,8 millones de seguidores de media". Casi nada.

Manu y Rosa, que se enfrentarán esta tarde en nuevo Rosco, estuvieron este lunes en el programa Ahora Sonsoles. Durante la entrevista, el madrileño reveló que lleva cuatro años estudiando para jugar así de bien en Pasapalabra. "¿Cómo te preparas? ¿Con el diccionario encima de la mesa?", le pregunta Ónega. Y Manu no tuvo problemas en desvelar sus cartas: "Diccionario, internet y pensando en todas las posibles preguntas que piensan los guionistas". Es una estrategia similar a la que utiliza Rosa, su rival desde hace 130 programas. La gallega lleva algo más de tiempo preparándose: "cuatro años y medio".

Manu llegó al programa que dirige Roberto Leal por su abuela Sandra. "Empecé a ver Pasapalabra con mi abuela. Ella está mejor que yo, tiene una memoria...", aseguró. Y desde casa, Manu empezó a ver que acertaba muchas letras del Rosco. "Vas viendo que contestas y dices: 'Oye, ¿y si empiezas a prepararte un poquito?'. Y vas poquito a poquito, poquito a poquito, y un día te presentas al casting, al otro te cogen y aquí estás", contó.

Rosa, por su parte, llegó a Pasapalabra gracias a la pandemia y a su madre y su hermana. "Yo de pequeña siempre decía: 'Cuando sea mayor, quiero ir a Pasapalabra'. Luego la vida te va llevando por otros caminos y se te va olvidando", señaló. Hasta que llegó la pandemia y empezó a ver a más el programa, junto a su madre y su hermana. Desde casa no acertaba muchas letras del Rosco, pero su madre le animó a presentarse. "Mi madre me insistía. Yo le decía que no tenía el nivel y que no lo haría bien, pero un día se me ocurrió que podía estudiar", indicó. Y eso hizo. "Y empiezas, y empiezas, te va llevando la bola, te va gustando y al final aquí estamos", añadió. En total, Rosa lleva estudiando cuatro años y medio.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.