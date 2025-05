Marta López hace pública la lista de invitados a su boda y sorprende con una importante ausencia: "No lo he invitado porque tuvimos un lío"

El pasado febrero Marta López paralizaba 'TardeAR' al anunciar, por sorpresa, que se casa con su novio Alejandro Huerta -16 años menor que ella- después de un año de intensa relación. "Hincó rodilla como Dios manda. Yo iba medio desnuda porque me estaba dando un masaje. Estábamos en Huelva, en El Rompido, al atardecer, y cuando veo que se pone de rodillas fue muy emotivo, lloré como una magdalena. Estoy muy enamorada y muy feliz" revelaba muy emocionada mostrando su anillo de compromiso.

Ahora, con el enlace a la vuelta de la esquina, la colaboradora ha anunciado algunos de los invitados que la acompañarán en una cita tan especial y también destaca una notable ausencia. “No he invitado a Canales Rivera porque tuvimos un lío”, afirma Marta López en la portada de la revista Lecturas.

Un dato inesperado que revelaba la colaboradora en su última entrevista.

Problema a la vista

Y ahora ha revelado más detalles del gran día en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. "Estoy como loca, o sea, estoy trastornada. No tengo tiempo para nada, de verdad. Entre tres niños, la tele y todo lo demás... me va a pillar el toro. No duermo por las noches, te lo juro, pero bueno, al final siempre voy agobiada a los sitios, pero llego a todo" ha contado, sin ocultar que a pesar del estrés está encantada con los preparativos de su boda.

"El novio lo tengo que es lo más importante" ha añadido con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no solo eso, ya que como ha revelado en primicia, también tengo "los vestidos". Sí, en plural, porque Marta lucirá dos trajes de novia, sobre los que lógicamente no ha adelantado nada porque quiere que sean su secreto mejor guardado.

"También los trajes de mis hijos y los invitados. Va a ser un fiestón. Cuatrocientas personas, un fiestón" ha asegurado. Y la fecha, que hasta ahora no había contado, es "a finales de junio, dentro de muy poquito". "Ha surgido todo y estoy muy feliz, muy enamorada y muy contenta. Pensabais que no me casabais y al final me habéis colocado, ¿eh?" ha bromeado.