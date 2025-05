Melody estaría negociando una entrevista "millonaria" en Telecinco tras su desencuentro con TVE: “No todo vale por dinero”

Las últimas 24 horas de Melody han sido una auténtica montaña rusa. Tras el discreto resultado de España en la final de Eurovisión 2025, la cantante ha roto su silencio con una rueda de prensa explosiva en RTVE en la que no dejó títere con cabeza: críticas veladas a la delegación española, ataques a programas como La Resistencia y una defensa férrea de su trabajo como artista. Todo bajo una frase que ha resonado fuerte: “No todo vale por dinero”. Pero, según apuntan varios medios, podría estar a punto de hacer justo lo contrario.

¿150.000 euros por una entrevista en Telecinco?

Según PocoPasaTV y confirmado parcialmente en Espejo Público, Melody estaría en negociaciones para acudir al programa ¡De Viernes! y ofrecer su testimonio más personal sobre su experiencia en el festival. Una entrevista que, según algunas fuentes, podría rondar los 150.000 euros, una cifra que ha desatado el debate en platós y redes sociales. ¿Incongruencia o simple derecho a rentabilizar su historia?

La periodista Gema López no se ha mordido la lengua: “A mí me parece jugar con unas cartas trucadas. Si tú antes has dicho que todo fue maravilloso y ahora cambias el discurso, la entrevista ya no vale lo mismo”, ha sentenciado.

Un desencuentro evidente con RTVE

Más allá de su posible exclusiva televisiva, lo que parece claro es que la relación de Melody con la delegación españolaha quedado seriamente tocada. Aunque agradeció el apoyo recibido durante la preparación, no dudó en lanzar varias pullas por “cambios de última hora” en su actuación y por la gestión de ciertos aspectos políticos que, según ella, no podía comentar por contrato.

Sin embargo, RTVE salió al paso con un comunicado en el que desmentía rotundamente esa afirmación: “Ningún representante español tiene vetado hablar de política”, aclarando que es la UER la que prohíbe expresamente contenidos políticos en las canciones, pero no en las declaraciones personales, y menos aún una vez terminado el certamen.

Aplausos, críticas y un silencio que duró demasiado

Tras el festival, Melody decidió retirarse del foco mediático durante varios días para “recuperarse emocionalmente” en casa, una decisión que algunos eurofans comprendieron y otros criticaron duramente. Su regreso a escena ha dividido a la audiencia: hay quienes aplauden su valentía por dar la cara y hablar con franqueza, y otros que no entienden su cambio de discurso ni sus críticas públicas a la organización que la apoyó desde el principio.

En cuestión de horas, su nombre ha aparecido en todos los programas del corazón: Ana Rosa Quintana, María Patiño, David Broncano y Silvia Intxaurrondo, entre otros, han ofrecido sus valoraciones sobre lo ocurrido. Mientras algunos presentadores han sido duros con ella, otros han empatizado con el desgaste emocional que supone representar a un país entero bajo presión y con expectativas tan altas.

¿Habrá entrevista bomba?

Por ahora, Melody no ha confirmado ni desmentido su posible aparición en ¡De Viernes!, aunque todo apunta a que pronto la veremos en plató, lista para contar “su verdad”, eso sí, al precio justo. Lo que está claro es que la intérprete de Esa diva ha pasado de estar en el escenario de Eurovisión a protagonizar el mayor culebrón musical del momento. Y en este drama... el final todavía está por escribirse.