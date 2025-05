Montoya y Anita Williams desvelan en directo el resultado de su prueba de embarazo en Supervivientes

El reality Supervivientes nunca decepciona. Esta semana, uno de los momentos más esperados fue, sin duda, la revelación en directo del resultado de la prueba de embarazo de Anita Williams, tras semanas de rumores, sospechas y alguna que otra broma en la isla. ¿El detonante? Un comentario de Makoke, que señaló con humor que Anita no parecía estar perdiendo peso como el resto de sus compañeros. Lo que empezó como un chascarrillo, acabó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del concurso.

Y es que, además del comentario sobre su figura, Anita había confesado en privado que llevaba tres meses sin la regla, lo que despertó las alarmas entre sus compañeros y también entre los espectadores. ¿Estaba embarazada? La producción no quiso dejar dudas y le propuso someterse a una prueba de embarazo. Anita aceptó sin problema: “Quiero hacérmela para quedarme tranquila”, afirmó con su habitual naturalidad.

Resultado en directo y una explicación médica inesperada

El momento de la verdad llegó este martes durante Tierra de Nadie. Carlos Sobera convocó a Anita a la zona de nominaciones, acompañado por su inseparable Montoya, para desvelar el resultado del test. Con todos los concursantes conteniendo el aliento... ¡el test dio negativo! Las carcajadas estallaron en la isla, y también en plató. Una mezcla de alivio, nervios liberados y, por qué no, algo de decepción para los fans de esta pareja tan querida.

Pero eso no fue todo. Sobera explicó que el motivo del “aumento de volumen” de Anita no tenía nada que ver con un embarazo, sino con una distensión abdominal causada por el consumo excesivo de bebidas isotónicas, ricas en azúcar. Además, los médicos del programa han detectado un posible sobrecrecimiento bacteriano intestinal, por lo que la concursante comenzará una dieta y tratamiento específicos.

¿Y si hubiera sido que sí?

A pesar del negativo, el momento sirvió para que Montoya compartiera algo muy personal: su deseo de ser padre. “Aún no es el momento, pero en el futuro sí”, confesó con una sonrisa. Anita, entre bromas y miradas cómplices, respondió: “Quién sabe...”.

Montoya, siempre con su particular sentido del humor, aseguró que, de haber sido positivo, ya tenía nombre para el bebé: “Isotónica”. La ocurrencia desató las risas de sus compañeros, confirmando que esta pareja sigue siendo una de las más entrañables de la edición.

Anita, salvada por la audiencia en una gala llena de emoción

Por si fuera poco, la gala dejó otro gran momento para la historia de la pareja: Anita fue la concursante salvada por la audiencia en una reñidísima ceremonia de salvación. Competía con Montoya y Carmen Alcayde, y aunque los porcentajes estaban ajustadísimos, fue ella quien se quedó.

Su reacción no tuvo desperdicio: gritos, lágrimas y un salto sobre Montoya que acabó con ambos rodando por el suelo de alegría. “¡Gracias! ¡Madre mía, no me lo creo!”, exclamaba la catalana, mientras su chico la abrazaba con una mezcla de orgullo y resignación, sabiendo que él o Carmen abandonarían el concurso el jueves.