Preocupación por Adara Molinero al publicar un desconcertante mensaje en Instagram y tras confesarse sobre su relación con Manuel Cortés: "Estoy desesperada y triste"

Adara Molinero y Manuel Cortés se han visto las caras en el videopodcast de la influencer, "En las mejores familias" y, entre otras cosas, han hablado de su encuentro en la feria de abril. Un evento en el que ambos fueron pillados intercambiando confidencias, en actitud cariñosa y muchos apuntan a que incluso hubo beso de por medio.

Sin embargo, ninguno de los implicados se había pronunciado hasta ahora, cuando la influencer y el hijo de Raquel Bollo han dado más detalles de su experiencia juntos. "Adara es una chica increíblemente guapa", se apresuraba a decir Manuel Cortés y añadía que "nos lo hemos pasado super bien".

Toda una declaración de intenciones que aún así no confirma si entre ambos existe algo más que una amistad. Ahora, ambos han ido un paso más allá y han aportado más detalles de su encuentro en la feria de abril. “Nosotros estábamos a gusto”, reconocen.

Sin embargo, parece que en la vida de la influencer no todo está en orden ya que tal y coo ha contado en Instagram, está bastante frustrada por su falta de constancia con el deporte. "Estoy un poco desesperada, triste. De verdad, no encuentro la manera", empezaba diciendo la madrileña. "Intento continuamente retomar el deporte. Entreno uno o dos días y lo vuelvo a dejar y así estoy continuamente. No sé cómo hacerlo. No lo sé, si tenéis algún truco para ser constantes... decídmelo", añadía la hija de Elena Rodríguez.

Anonimato

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17. Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.