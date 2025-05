Raquel Bollo aporta un dato revelador sobre el traumático episodio de Isa Pantoja en Cantora: "Hablar mal de mi familia y de mi madre"

En el punto de mira después de que Pepi Valladares haya sembrado la duda sobre cómo entró en la vida de Isabel Pantoja durante un camino del Rocío cuando era pareja de Chiquetete, Raquel Bollo ha amadrinado la inauguración de un nuevo hotel en Matalascañas, Huelva, junto a otros rostros conocidos como su hija Alma, Fabiola Martínez, Charo Reina, o Luis Rollán.

Aunque no tiene ningún tipo de relación con la cantante de "Se me enamora el alma" desde hace tiempo, inevitable no preguntar a la colaboradora -que se confiesa encantada con su regreso a televisión en el programa 'TardeAR'- por la mudanza de la viuda de Paquirri, que antes de agosto dejará Madrid para comenzar de nuevo en un destino fuera de España que sea cómodo para la gira europea y americana que arrancará en noviembre.

Una información que ha dado el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver', y sobre la que Raquel confiesa que no tiene ni idea: "La verdad es que no lo sé. Yo ya comenté que hace tiempo que no tengo relación con ella y lo único que... Dijeron hace poco que habían tenido un achuchón. Después me estuve informando y no era tal que así. Con lo cual eso me deja tranquila. Y mientras que ella esté bien de salud y sus cosas le vayan bien... A mí es lo que me interesa" ha explicado, revelando así que tiene contacto con alguien del entorno de la tonadillera y que ésta, a pesar de lo que se ha especulado, se encuentra bien.

"Se dicen tantas cosas que yo unas las creo, otras no las creo y otras en mi cara pues se dicen que es verdad sabiendo que es mentira porque las he vivido. Con lo cual si te pones así, pues ya tú dices, ¿me lo tengo que creer todo? pues no" ha añadido rotunda, dejando claro que no todo lo que se publica sobre Isabel es verdad.

Episodio en Cantora

Además, tras protagonizar un tenso cruce de declaraciones con Isa Pantoja después de poner en duda el episodio de la 'manguera' que contó la hija de la folclórica -en el cual Kiko Rivera la habría mojado en plena noche en invierno en el jardín de Cantora al descubrir que tenía un móvil escondido para hablar con su novio- Raquel ha demostrado que no se olvida de ella. Y reavivando su guerra mientras la peruana cuenta los días para convertirse en madre por segunda vez, no ha dudado en mandarle un demoledor dardo: "Yo lo que no haría sería hablar mal de mi familia y de mi madre lo haría en privado, siempre" ha sentenciado.