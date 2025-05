La reveladora foto con la que María José Campanario ha celebrado su cumpleaños: "Uno más"

María José Campanario se prepara para brillar como una de las protagonistas de la nueva edición de 'El Desafío', y lo hace con el respaldo total de su marido, Jesulín de Ubrique. El equipo de Europa Press ha podido hablar con el matrimonio, quien se ha mostrado más unido que nunca.

El torero no se separa de ella durante su estancia en Madrid y no duda en asegurar que la ve "bien, muy bien" y que es "fuerte, fuerte". El ex de Belén Esteban repite con énfasis que siempre está a su lado, apoyándola en cada paso que da, especialmente en estos momentos tan importantes para María José.

Mientras llega el momento en el que el programa se estrene en Antena 3, la odontóloga ha aprovechado para celebrar su 46 cumpleaños compartiendo una reveladora foto. "Happy birthday to me. #unomás

María José Campanario / Instagram

Por su parte, la odontóloga se muestra feliz y dispuesta a afrontar esta nueva etapa en su vida.

A pesar de mantenerse al margen del foco mediático, la pareja muestra una imagen unida y fuerte, lista para afrontar juntos todos los desafíos, tanto dentro como fuera de la televisión.