A Rosa le va el corazón a mil en Pasapalabra: "Hay días que tengo taquicardias"

Rosa y Manu, los actuales concursantes de Pasapalabra, fueron entrevistados este lunes por Sonsoles Ónega en su programa, "Ahora Sonsoles". Hay quien piensa que la invitación de los dos concursantes a su plató se debe a que el bote ya está muy cerca. Y puede ser.

El madrileño y la gallega llevan medio año batiéndose en duelo en el Rosco de Pasapalabra para hacer con un bote que ya supera los 1,6 millones de euros. Manu es, de hecho, uno de los concursantes más veteranos de la historia del concurso en Antena 3. Hoy cumplirá 260 programas, igualando a Pablo Díaz, y si todo sigue como hasta ahora, este miércoles hará historia, convirtiéndose en el concursante más longevo. El primero, aún lejano, es Orestes Barbero, con 360 programas, que no se llevó bote, al caer eliminado en marzo de 2023 frente a Rafa Castaño.

Rosa, por su parte, cumplirá hoy 130 programas y ya es la primera mujer concursante en superar la barrera de los 100 desde que el concurso volvió a Antena 3 y es presentado por Roberto Leal.

Durante la entrevista con Sonsoles Ónega, Rosa contó cómo aguanta la presión del Rosco y, en definitiva, cuál es su estrategia para ganar Pasapalabra. "Tienes que mantener la cabeza muy fría y el corazón con pulsaciones bajas, lo máximo que pueda", aseguró. "¿Da taquicardias?", se interesó Sonsoles Ónega. A lo que Rosa contestó afirmativamente: "Hay días que sí, hay días que tienes que controlarlo más. Otros días estás como en tu casa, muy tranquilita", añadió.

En la entrevista, Rosa contó cómo había llegado al concurso. "Yo de pequeña siempre decía: 'Cuando sea mayor, quiero ir a Pasapalabra'. Luego la vida te va llevando por otros caminos y se te va olvidando", señaló. Hasta que llegó la pandemia y empezó a ver a más el programa, junto a su madre y su hermana. Desde casa no acertaba muchas letras del Rosco, pero su madre le animó a presentarse. "Mi madre me insistía. Yo le decía que no tenía el nivel y que no lo haría bien, pero un día se me ocurrió que podía estudiar", indicó. Y eso hizo. "Y empiezas, y empiezas, te va llevando la bola, te va gustando y al final aquí estamos", añadió. En total, Rosa lleva estudiando cuatro años y medio.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.