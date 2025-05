Este es el verdadero motivo del final de la aventura de Terelu en Supervivientes: “No me lo has contado todo...”

Terelu Campos ha dicho adiós —otra vez— a Supervivientes. Y esta vez, para siempre. Tras haber abandonado el concurso el pasado 20 de marzo por problemas de salud, la presentadora sorprendía a todos reapareciendo en los Cayos Cochinos para cumplir una "misión especial" que, según ella misma confesó, era ayudar a sus compañeros y poner el broche final a su aventura con la cabeza bien alta. Misión más que cumplida.

Una segunda oportunidad que ha aprovechado al máximo

Durante los 12 días que ha durado su regreso, Terelu ha estado en el centro de todas las tramas: desde su inesperado “ronroneo” con Montoya, con quien incluso bromeó sobre hacer una exclusiva conjunta, hasta su recordado affaire del pasado con Álvaro Muñoz Escassi, que dejó a medio plató con la mandíbula desencajada. Tampoco han faltado los roces con Makoke, Damián y Pelayo, a quienes no dudó en plantar cara con su ya habitual aplomo. Terelu ha sido puro espectáculo.

"No me arrepiento de nada"

En la última gala de Tierra de Nadie, Carlos Sobera fue el encargado de comunicarle que su estancia llegaba a su fin: “Vuelves a España esta misma noche, pero si te quieres quedar, te quedas”. Ella, sin dudarlo, optó por regresar: “Quiero irme también, así hago feliz a dos personas”, soltó con su habitual ironía, en lo que muchos interpretaron como una indirecta para algunos de sus más acérrimos detractores.

Terelu, visiblemente emocionada, confesó estar orgullosa de sus dos etapas en el concurso: “Me alegro de haber vivido las dos estancias y no me arrepiento en absoluto de haber venido, ni la primera vez ni esta”. Una experiencia que le ha permitido “ayudar, sumar y crecer”, según sus propias palabras.

Una despedida muy especial con su hija Alejandra Rubio

Antes de subirse al helicóptero de vuelta, Terelu tuvo la oportunidad de hablar con su hija, Alejandra Rubio, en una conexión que terminó siendo el broche perfecto a su paso por Supervivientes. Alejandra, entre risas, le confesó: “Te veo mejor allí que aquí. Estamos súper orgullosos de ti”. Y no faltó el típico comentario con doble sentido: “Lo de Montoya y Escassi… ¡madre mía!”. A lo que Terelu, con una sonrisa pícara, respondió: “Tú a mí tampoco me lo has contado todo, algún secretito me tengo que guardar”.

¿Regresará a la televisión o se tomará un descanso?

Por ahora, Terelu regresa a España con la maleta llena de vivencias y emociones. Si algo ha quedado claro, es que la presentadora ha demostrado su fortaleza física y emocional, y que sigue siendo uno de los rostros más queridos —y comentados— de la televisión. Su paso por Supervivientes no solo ha dado contenido para semanas, también ha servido para reconectar con el público y mostrar una faceta más humana y cercana.