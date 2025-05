Aitana y Plex, más unidos que nunca: este es el romántico paso que estarían a punto de dar

Tras su comentadísima ruptura con Sebastián Yatra, la estrella del pop español ha vuelto a sonreír al lado de un nuevo amor: Plex, el popular youtuber con el que, según su entorno más íntimo, la conexión va mucho más allá de lo que han querido mostrar en público… hasta ahora.

Aitana estaría dispuesta a gritarlo a los cuatro vientos

¿El escenario perfecto? Su esperada visita a El Hormiguero, donde esta semana promocionará su nuevo álbum El cuarto azul. Aunque su equipo insiste en separar trabajo y vida personal, la artista catalana estaría valorando muy seriamente hacer oficial su historia de amor con Plex en pleno directo.

Ella quiere hablar. Su equipo, no tanto

Mientras Aitana siente la necesidad de ser transparente con sus seguidores, quienes gestionan su carrera opinan que aún no es el momento de mezclar sentimientos con estrategia musical. Pero si algo ha demostrado la ex concursante de OT, es que cuando el corazón manda, no hay campaña de marketing que la frene.

¿La prueba? Su aparición sorpresa en un vídeo de Plex

Luciendo incluso una chaqueta del youtuber, la cantante se coló sin previo aviso en su despedida frente a la cámara. Un gesto que, según fuentes cercanas, fue completamente improvisado y emotivo: “Lo hizo porque le salió del alma. Nadie lo sabía, ni su equipo”. Puro amor millennial.

Mientras su historia con Aitana florece, Plex zanja la polémica con su ex

En medio de este momento dulce, el influencer ha tenido que poner freno a los rumores. Según se dijo en ‘TardeAR’, su exnovia Uxue López habría insinuado que fue “sustituida” por Aitana. Sin embargo, Plex no ha tardado en reaccionar a través de su canal de YouTube: “Todo eso es mentira. Se han inventado una exclusiva que mi ex ni siquiera ha dado. Es un montaje, una vergüenza”, sentenció.

Rotundo y sereno, Plex ha dejado claro que su corazón tiene nueva dueña

“Quiero que esto se acabe ya. Lo he hablado con mi ex, cada uno tiene que seguir su camino”, zanjó. Y su camino, por lo visto, conduce directo al de Aitana, con quien ya no se esconde.