Carmen Borrego amenaza con abandonar Telecinco tras destaparse lo que ocurrió en la boda de su hijo con Paola Olmedo: "Me voy a levantar y me voy a ir"

Desde que Paola Olmedo dio el paso para convertirse en personaje público y ser colaboradora de Tardear, no han cesado las polémicas en las que se ha visto envuelta de nuevo la familia Campos. Uno de los últimos frentes abiertos tiene que ver con los entresijos de la boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, exmarido de Paola.

Lejos de ser un momento especial y para el recuerdo, la esteticién no ha tardado en desentramar cómo fue realmente ese día. "Ese día estaba muy tensa, muy tensa. Sí es verdad que un consejo para mí, para una novia, es estar en un ambiente súper tranquilo, súper relajado, porque es como tu día, tu momento. No fue el caso", decía Paola ayer en Tardear.

Ahora, en Vamos a ver, Carmen Borrego ha querido contestar a su exnuera y ha tirado de advertencia. "Un día me voy a levantar y me voy a ir. Al final sois vosotros los que estiráis el chicle porque yo no decido los contenidos que van a salir o no en el programa. También tú sacas tajada de mí y de mi familia", ha sentenciado la colaboradora.

"Nunca me arrepiento"

"A mí me trae recuerdos bonitos, bonitos" ha confesado, afirmando que al contrario que José María -que ha admitido que por una parte se arrepiente de haberse casado, aunque por otra no ya que gracias a su boda nació su hijo Marc- "yo nunca me arrepiento de nada de lo que hago, nunca, pero es opinión de cada uno".

De ahí que muy enamorada de su nuevo novio no descarte pasar de nuevo por el altar en un futuro. "Nunca digo que no, no lo sé. Si alguien se me cruzara por el camino y me hiciera cambiar de idea y tal... Por el momento estoy bien". "Yo nunca me cierro a nada" confiesa.

"Estoy muy bien, muy tranquila, aunque no voy a decir si es el hombre de mi vida porque prefiero dejarlo así" ha expresado, pidiendo entre risas que no llamemos a Sergio su "macho alfa" (término que ella utilizó cuando salió a la luz su historia de amor): "Ay no, de verdad, eso ya lo hicieron... Madre mía, ¡pobrecillo! Ya tanto por él y tanto por José, pobrecillo... Eso se ha alargado. Madre mía, cada frase que digo, eso se ha alargado un montón. Es un chico muy bueno"

Respecto a su nueva faceta de colaboradora televisiva, Paola reconoce que "no puedo decir que esté súper relajada porque siempre estoy tensa, pero bueno, no sé, es una experiencia nueva. Lo estoy llevando ahí dentro de lo que puedo todo bien". "Y a ver, no digo tampoco que siempre me voy a quedar ahí porque no lo sé. No sé si me voy a quedar siempre o eso es una racha que paso por ahí y ya está. No lo sé por el momento, tengo unos buenísimos compañeros. Estoy súper contenta con ellos y tengo unos súper jefes, así que estoy muy contenta" expresa.

Afirmando que Terelu es "muy valiente" para haber vuelto a 'Supervivientes', la exmujer de José María no descarta seguir sus pasos el año que viene porque, como admite, "es un reto y no estaría mal". "Eso sí, soy muy delgada... Me voy a quedar ahí como un palito, pero es un reto muy bonito" insiste, postulándose para vivir la aventura en la próxima edición.