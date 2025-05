Fabiola Martínez marca distancias con Bertín Osborne y destapa el duro capítulo de su vida: "Habla del abuso sexual infantil"

La polémica no cesa en torno a Bertín Osborne. Aunque el cantante está centrado en las grabaciones del programa 'Tu cara me suena', su vida privada continúa en el ojo del huracán. Por un lado, por su actitud con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén, que este martes asistía a un estreno en Madrid y no dudaba en mandar un mensaje al cantante para que cumpla con sus obligaciones como padre, confirmando que solo ha visto al niño una vez y que por el momento no han llegado a un acuerdo por su manutención, por lo que se está haciendo cargo en solitario -tanto a nivel afectivo como económico- de su crianza.

Y por otro, por la 'encerrona' que le habría hecho la periodista catalana Lali Torres, que se rumorea que en su afán por tener popularidad habría avisado a un paparazzi amigo para que hiciese fotografías de su encuentro con Bertín en un barco para hacerle una entrevista.

Al margen de los titulares que ha protagonizado el presentador en los últimos tiempos, su exmujer Fabiola Martínez ha amadrinado la inauguración de un hotel en Huelva junto a otros rostros conocidos como Charo Reina, Raquel y Alma Bollo, o Luis Rollán. Y su reacción no ha podido ser más tajante cuando le hemos preguntado por el padre de sus hijos.

"¿Qué hay de Bertín que no se sepa ya?" ha sentenciado con hartazgo. "Ya, por si tenías alguna duda yo prefiero hablarte de Fabiola, si te interesa. Pues mira, Fabiola acaba de escribir un libro" ha añadido hablando en tercera persona de sí misma, "estoy en plena presentación del libro, estoy haciendo firmas, ruedas de prensa, estoy dando conferencias para ayudar a personas, porque no sé si lo sabéis, pero el libro habla del abuso sexual infantil, y creo que es un tema lo suficientemente importante como para que se le dedique un poquito de atención" ha zanjado, dejando claro que lo último sobre lo que quiere pronunciarse es sobre su exmarido.