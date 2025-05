Guerra en el clan Campos: José María Almoguera admite que no conoce al hijo de Alejandra Rubio

Paola Olmedo ha desvelado este miércoles en el plató de 'TardeAR' que no está todo lo feliz que aparenta porque ha decidido darse un tiempo con el que había sido su pareja este tiempo. Una noticia que ha llamado la atención después de ver unas fotografías este miércoles de ellos paseando por las calles de Madrid.

José María Almoguera se ha pronunciado al respecto esta misma tarde en la premiere de 'Matices', un evento al que ha acudido con su amor, María 'La Jerezana', y donde le ha enviado unas palabras: "Ya lo siento, espero que esté bien y que le vaya todo bien".

Además, el hijo de Carmen Borrego ha desvelado que tiene muchas ganas de que llegue este verano para buscar momentos en los que se pueda "escapar lo más lejos posible del calor del asfalto y a disfrutar de las vacaciones en familia, en pareja y de todas las maneras posibles".

Por último se le ha preguntado por la relación con su prima Alejandra Rubio, con la que ya ha aclarado que no tiene ningún problema, pero también ha asegurado que "todavía" no conoce al pequeño Carlo.

Eso sí, ha confesado que tiene "muchas" ganas de que se produzca ese encuentro porque está "deseando conocerle" y... ¡atención! porque ha comentado que no sabe porqué no le conoce todavía ya que "eso no es cosa mía". Además, ha dejado claro que él si ha puesto todo de su parte para que ese momento se produzca: "Por mi parte, sí", pero sin embargo no ha sido posible.