La guía definitiva para hacer la maleta perfecta este verano (sin dramas y con estilo)

Preparar las vacaciones nos llena de ilusión, pero… ¿y la maleta? Ahí empieza el drama. Prendas que no caben, kilos de más, “por si acasos” que jamás usas y ese momento en el que, literalmente, tienes que sentarte encima de la cremallera. Tranquila, tenemos el remedio para evitarlo.

Con ayuda de expertas como Anitta Ruíz, asesora de imagen, y los trucos infalibles de Marie Kondo, reina mundial del orden, recopilamos los pasos que necesitas para hacer la maleta perfecta. Sin olvidos, sin peso extra y, lo más importante, sin estrés.

1. Empieza con papel y boli

Antes de abrir el armario, siéntate y escribe. ¿Dónde vas? ¿Cuántos días? ¿Qué clima habrá? Así sabrás exactamente qué necesitas y evitarás incluir ese abrigo “por si refresca” que luego ni sacas de la maleta. La clave está en planificar con cabeza y no con impulsos.

2. Haz la selección frente al armario (con frialdad y estilo)

Llega el momento decisivo: la selección. Imagina looks completos para cada día que puedas combinar entre sí. Un vestido que funcione tanto de día como de noche, un pantalón que puedas repetir con diferentes tops… Olvídate de los “por si acaso” y piensa como Marie Kondo: si no te hace feliz (ni práctico), no lo metas.

3. Divide y vencerás: la magia de las bolsas organizadoras

Una vez tengas claro lo que llevas, organiza por categorías. Faldas con faldas, tops con tops, ropa interior por separado… Y si quieres sentirte como una influencer de viajes, invierte en bolsas plegables organizadoras, como las de la marca japonesa Muji. Son un antes y un después para el orden y el espacio.

4. Aprende a doblar como Marie Kondo

El doblado es arte y ciencia. Enróllalo todo verticalmente como propone el método KonMari y ganarás espacio sin arrugas. Coloca los artículos más pesados en el fondo de la maleta y los más delicados (como vestidos o camisas) al final, bien estirados. Resultado: maleta compacta y ropa impecable.

5. Calzado y neceseres: los ladrones de espacio

Un clásico: el neceser XXL y los cinco pares de zapatos que nunca usarás. Llévate puestos los más grandes y mete el resto en bolsas individuales, suelas juntas para no ensuciar la ropa. En cuanto a los productos de higiene, botes pequeños reutilizables son tu mejor aliado. Y si viajas con amigas, compartid: con una plancha del pelo, tenéis todas.

6. Domina el Tetris de tu maleta

Por último, convierte cada rincón de tu maleta en un aliado. Usa los huecos para los objetos más pequeños: calcetines dentro de los zapatos, cargadores en bolsillos laterales, accesorios en bolsas pequeñas. Aprovecha cada centímetro y, si lo haces bien, hasta te sobrará espacio para las compras del viaje.

El secreto está en el orden y la planificación. Así que ya lo sabes: haz tu lista, dobla con mimo y viaja con estilo. Porque hacer la maleta perfecta también puede ser el comienzo de unas vacaciones de ensueño.