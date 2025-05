Luitingo hace saltar las alarmas al comunicar una importante decisión de futuro: "Después de 3 meses sin separarnos..."

Luitingo rompía por sorpresa con Jessica Bueno, tras una relación intensa que se fraguó en directo en la casa de Gran Hermano. El cantante y la modelo no daban más explicaciones que la de que su noviazgo había terminado tras un año y medio juntos.

Tras unos meses en casa de sus padres, el cantante ha emitido un comunicado en Instagram en el que ha hecho saber a sus seguidores que empezará una nueva vida lejos de su familia.

Emotivo comunicado

"Desde Junio y Septiembre del 2023 que entré en Gran Hermano Vip, mi vida ha tenido una serie de cambios. Salí de concursar de Guadalix después de 3 meses, recién salido me fui a vivir a Bilbao durante 6 meses, volví a Sevilla, y después de 8 meses mi vida da otro giro.

Pues bien, desde hace 3 meses (que de meses joe 😂) por circunstancias de la vida, acabo viviendo en casa de mis Padres. Y aquí viene lo que quiero expresar (por fin 🫠).

Tengo 34 años y llevo independizado creo que 10 años o más. El volver a casa de mis Padres siempre es ideal, pero fue en una de las situaciones más duras de mi vida. Al lado de ellos todo se me hizo “más fácil”. En estos 3 meses hemos pasado por muchísimas situaciones que hemos superado juntos gracias a Dios. Hemo estado muchísimo peor de lo que la gente se piensa, pero hemos tenido dos cojones y hemos salido adelante.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que vuelvo a tener una casa, vuelvo a indepedizarme después de casi 3 años, y lo hago feliz pero con tristeza de “separarme” de lo más grande que me dió la vida: MIS PADRES. Esta publicación va dedicada a ellos, porque no ha sido una época nada fácil, pero gracias a mis Padres he resurgido, he reído, he llorado, he aprendido, y he vuelto a darme cuenta una vez más que tengo una suerte increíble.

Me ha desgarrado dormir sólo en mi nueva casa esta noche, después de 3 meses sin separarnos, haciendo de todo juntos. Viviendo todo al máximo sin soltarnos la mano, con los besos de buenos días y buenas noches, las comidas de mi Mare y mi Pare, los viajecitos para cantar, las compras, los amigos, la gatita Chispa, las visitas a nuestra Virgen del Rocío… el sentimiento que tengo por ellos es demsiado grande 😭

¿Sábeis qué? Que me siento muy afortunado y muy orgulloso de los Padres que tengo. Del respeto, la educación y los valores que siempre me han enseñado. Siempre he luchado para que jamás les falte de nada, y así será hasta el fin de mis días. Disfrutaré de ustedes al 100% y os doy las GRACIAS por todo.

Vuestro “feo” siempre estará por y para ustedes. Perdonarme que sea tan sentimental y tan llorón, pero no quiero imaginarme nunca la vida sin ustedes"

Momento delicado

Hace unas semanas, el artista se dejaba ver ante las cámaras y anunciaba que tomaría medidas legales contra aquellos que continúen acosándolo por redes sociales: "Hay cosas que me tomo bien, que intento meterle el sentido del humor, pero llega un momento que te destroza interiormente... entonces, lo que haya que hacer lo haremos y lo que tenga que pasar, pasará".

El cantante ha asegurado que no esperaba recibir tanto odio tras su ruptura porque "al final me he dedicado y me dedico al artista de toda la vida y siempre recibo una crítica porque siempre no eres de buen gusto para todo el mundo, pero el acoso..."

Ahora, el sevillano ha ido un paso más allá y ha amenzado con tomar medidas legales por el presunto acoso que dice sentir por parte de la prensa desde que se separó de la modelo.

Según explica el concursante de 'GH VIP', todas sus redes sociales están llenas de insultos, comentarios negativos y descalificaciones hacia su familia. "Jamás en la vida pensé que toda mi vida luchando con una guitarra en la mano desde los 16 años y que con 34 vea que me ponga a parir de esta manera", alega.

Luitingo está "agotado". No contento con ello, va un paso más allá e insiste en que no puede más. "Se están cargando mi vida, mi carrera, mis ganas. No me creo lo que me está pasando. Me siento como si hubiese asesinado a alguien o me hubiese quedado el dinero de todo un país. Me parece horroroso. ¿Qué pasa en este mundo por Dios santo?", expresa.