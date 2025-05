Lydia Lozano rompe a llorar en La familia de la tele las al recibir una fatal noticia sobre su estado de salud: "No me puedo poner el sujetador, no me da la mano ya para coger el secador"

Un nuevo drama se cierne en la vida de Lydia Lozano. La colaboradora se ha abierto en plató ante sus compañeros de La familia de la teleal compartir el preocupante diagnóstico que le han dado sobre su estado de salud.

Y es que la coolaboradora padece artritis reumatoide, una enfermedad degenerativa que está haciendo que tareas sencillas del día a día se conviertan en toda una odisea. "Ayer yo no me podía ni abrochar los pantalones", ha relatado. "Los dolores son horrorosos", ha añadido, confesando además que siente "vergüenza" al tener que pedir ayuda para tareas básicas como atarse los cordones o abrir una botella de agua.

Además, ha contado que "No me puedo poner el sujetador, no me da la mano ya para coger el secador", ha dicho la colaboradora en directo.

Biografía

Nació el 12 de diciembre de 1960 en Madrid. Su familia es oriunda de El Paso, en la isla de La Palma, Canarias. Su madre se llama Sol Hernández (27 de julio de 1929-22 de abril de 2025). Se licenció como periodista en la Universidad Complutense de Madrid, siendo compañera de Pedro Piqueras. Hizo un máster de periodismo en Antena 3 Radio. Durante un tiempo trabajó de vendedora en El Corte Inglés, pero pronto fue contratada por una cadena autonómica, y comenzó así su carrera como periodista en televisión.

Tras licenciarse en Periodismo, en el año 1982 y antes de triunfar en televisión, Lydia Lozano dio los primeros pasos de su carrera en el ámbito radiofónico, concretamente en Radio Nacional de España. Después, la periodista pasó por otras cadenas como COPE o Antena 3 Radio.