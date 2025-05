Manu va a por Orestes en Pasapalabra: el madrileño lleva 261 programas y más de un año

Manu sigue los pasos de Orestes Barbero, el concursante más veterano de Pasapalabra en la etapa de Roberto Leal. El madrileño afrontará este jueves su programa número 262, mientras que el burgalés llegó a los 360, hasta que quedó eliminado por Rafa Castaño, ganador de uno de los mayores botes de la historia del concurso, con 2.272.000 euros. O sea que Manu tendría que hacer 98 programas más para igualar el récord de Orestes. Si no lo hace, habrá ocurrido dos cosas: una positiva para él, haber ganado el bote, y otra negativa, haber sido derrotado por Rosa y entonces le habrá pasado lo mismo que a Orestes.

Manu adelantó este miércoles en veteranía a Pablo Díaz, el primer ganador, en el ranking. Rosa, por su parte, lleva 131 programas y es la primera mujer en superar la barrera de los cien. Como dijo en alguna ocasión el presentador, "ambos (tanto Manu como Rosa) son de récord".

El bote va a más cada tarde y ya alcanza los 1.666.000 euros. Manu y Rosa juegan cada tarde para llevárselo, pero de momento se les resiste. "Trato de no pensar en el bote, voy día a día, aunque la cifra es alta", confesó el madrileño esta semana en una entrevista en el programa de Ahora Sonsoles con Sonsoles Ónega a la cabeza. Un día gana el Rosco Manu, otro lo gana Rosa y al siguiente, empate. El eterno duelo entre el psicólogo madrileño y la profesora gallega lleva desde el 19 de noviembre de 2024, fecha en la que entró en el concurso Rosa.

Precisamente el último Rosco, el de este miércoles, lo ganó Manu. La gallega cometió uno de los fallos más tontos en la historia de Pasapalabra. "Con la T, coche, automóvil de uso particular", pronunció Roberto Leal. La concursante gallega desde hace 131 programas no solo no supo resolverlo en la primera vuelta, sino que después dio la respuesta incorrecta: "transporte". "¡Nooo!", lamentó el presentador.

Lo cierto es que Rosa no estaba convencida. "Estoy en blanco. Me viene solo una cosa. Vamos a tirar a ver...", dijo antes de contestar. Y contestó mal. "Es turismo", reveló Leal. La gallega se dio cuenta del absurdo error y ya se lo tomó a risa.

La profesora de Lengua y Literatura no está atravesando su mejor momento en el programa. "Por lo que sea llevo una rachilla en la que el cerebro y la lengua están desconectados, a ver si contecto el cable y consigo llegar a la silla", manifestó a principios de esta semana antes de enfrentarse a la Silla Azul. Y lo que pasó después es que el cable hizo "cortocircuito", como ella misma afirmó. "Perdón decretado por el gobierno para ciertos delitos, particularmente políticos", dio como definición Roberto Leal. "Absolución" fue la respuesta de Rosa, que rápidamente se dio cuenta que no era correcta. "Ay, amnistía", apostilló, mostrando claramente enfadada con ella misma.

El Rosco de este miércoles lo ganó Manu. Rosa acabó con 21 aciertos y dos fallos, mientras que el madrileño lo completó con 21 aciertos y 1 fallo. El bote sigue esperando y ya asciende a 1.666.000 euros.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.