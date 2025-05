TVE da un golpe sobre la mesa tras la polémica con Melody en Eurovisión y anuncia un cambio drástico en el Benidorm Fest: "Un colchón económico"

La estrepitosa derrota de Melody en Eurovisión sigue acaparando titulares. Ahora, desde TVE, con el fin de mitigar la polémica, la organización del Benidorm Fest, primer paso para elegir al representante español de Eurovisión, ha anunciado la medida que planean adoptar de cara a la próxima edición del concurso.

Una decisión que incluye una importante dotación económica. José Pablo López, presidente de la Corporación, ha anunciado importantes novedades sobre el Benidorm Fest 2026. El directivo ha anunciado que el ganador recibirá un premio de 150.000 euros para "que asegure la carrera musical de quien sea el representante de España y pueda tener colchón económico para llevar adelante su carrera musical".

Melody, orgullosa de su actuación

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".

La artista ha subrayado el mensaje positivo de su propuesta: "Creo que se ha cantado una canción que hacía falta, un mensaje así también de esperanza a la humanidad que nos sirve. Sea todo tan directo, tan... un mensaje muy bonito, tan bonito ha sido que lo cantan hasta los niños y yo creo que ese es el mejor público que uno puede tener porque el público infantil es el público que no juzga, que lo hace todo de corazón y que lo disfruta. Entonces yo creo que se ha conseguido un trabajo muy bonito y un trabajo que por encima de todo, aunque pase esto, se va a seguir moviendo porque es una canción que gracias Alberto Lorite por tu composición, que hay que darle gracias a los compositores también porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada".

Melody ha querido aclarar algunos de los rumores surgidos tras el certamen, negando cualquier conflicto con su equipo o problemas personales: "Se han dicho muchas cosas que no son verdad, como que yo había echado a la gente del camerino. Señores, no es mi rol, yo no soy así, nunca lo he hecho ni lo haré. Que está muy bien lo de los puntos, lo hablamos, haremos, etcétera, etcétera, pero mi calidad humana, yo como persona, no me permito tratar a mis compañeros y a mi gente como yo no quiero que me traten a mí; eso no lo he hecho ni nunca lo haré. Creo que Radiotelevisión Española tiene muy claro, y a día de hoy más aún, la calidad de artista y la calidad de persona".