Bombazo en De Viernes: Yulen Pereira cara a cara con la madre de su hijo

Jeimy Báez dejaba a todos sin palabras el pasado viernes con su incendiaria entrevista en De Viernes, donde la joven confesba que estaba embarazada y destapaba por error el nombre dle padre de su hijo: Yulen Pereira.

Empezaba así una polémica que promete traer cola y que ha puesto al exconcursante de Supervivientes en el punto de mira ya que por el momento, solo se ha pronunciado para comunicar que conoció la noticia a través de la televisión.

Rápidamente, la exnovia de Carlo Costanzia salía a desmentir esta información y hacía públicos los mensajes en los que el hijo de Arelys Ramos le pedía a la joven que abortase.

Tras una semana guardando silencio, el esgrimista ha dado un paso al frente y parece estar dispuesto a sentarse en De Viernes y contar su versión de los hechos. "No entiendo por qué estás haciendo esto", dice Yulen a Jeimy que responderá a la pregunta: "¿Eres el padre del bebé?".

Así, el exnovio de Anabel Pantoja dará su versión en torno al embarazo de la joven. Jeimy Báez podrá responder punto por punto a sus palabras en el plató.

Nuevo revés

Ahora, un nuevo revés ha golpeado a la modelo que ha compartido una imagen desde el hospital donde permanece ingresada por el nerviosismo de los últimos días. "Estamos bien. Pido disculpas por perder los nervios. A veces es demasiado", contaba la joven en Instagram.

Pero la preocupación de la joven no acaba aquí. Ayer ella misma compartía en Instagram un contundente mensaje que le habría enviado a Yulen tras negar su papel en la paternidad de la joven. "No puedo más, no lo ovy a consentir. El respeto que esto merecía, a la mierda", empezaba diciendo la joven para, a continuación, desvelar que el hijo de Arely Ramos la habría intentado convencer de que abortase. "Estuviste un mes convenciéndome de que abortara", cuenta la modelo en Instagram.