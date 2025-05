Carmen Lomana vuelve a las andadas y atiza a Ágatha Ruiz de la Prada: "No puedo ni dormir de pensar en él"

La guerra no cesa entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Y a pesar de que hace unos días la socialité sorprendía al confesar que quiere a la diseñadora y por ella firmaría la 'pipa de la paz', nada más lejos de la realidad.

A raíz de que la ex de Pedro J. Ramírez haya presentado orgullosa su nueva figura de cera en el Museo de Cera de Madrid, la colaboradora no dudaba en 'quitar méritos' en 'Espejo Público' a este importante reconocimiento -ya que es la primera modista española que cuenta con su 'doble' en uno de los espacios más turísticos y visitados de la capital- y respondía a los rumores de que podría tener 'celos', revelando que hace 8 años se lo ofrecieron a ella y dijo que no.

Lejos de quedarse ahí, Carmen ha hablado sobre este asunto este jueves, cuando ha reaparecido en Las Ventas para ver a Roca Rey. Tras asegurar que "no me interesa lo más mínimo" la figura de cera de Ágatha, ha respondido a los que la acusan de "envidiosa": "Le tengo mucha envidia y mucha rabia... como decía, que me daban picos de rabia o brotes. os voy a decir la verdad, hace ocho años o nueve, o más, cuando estaba el otro director del Museo de Cera, pobrecito que en paz descanse, me dijo que quería, pero me da un yuyu eso de las imágenes de cera... vi una película de pequeña que era 'Los Crímenes del Museo de Cera' y le cogí pánico. Envidia de qué" ha afirmado contundente.

"A mí me la refanfinfla como dicen los niños. Me da igual. La verdad es que digo, qué envidia me da a mí esta mujer que puede conquistar a estos hombres tan guapos..." ha añadido con ironía en referencia a Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y José Manuel Díaz-Patón. "No puedo ni dormir de pensar en él" ha sentenciado, dejando claro que no le gustan los exnovios de Ágatha y que de celos nada.