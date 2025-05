Un famoso bailarín vuelve a la carga y arremete contra la actuación de Melody en Eurovisión: "No es tan valiente y tan poderosa"

Melody sigue envuelta en la polémica. Desde su estrepitosa derrota en Eurovisión, la cantante no levanta cabeza. Su esperada rueda de prensa en la que se esperaba que diese explicaciones tras su sonada derrota en el certamen.

Ahora, se suma un nuevo frente abierto para la cantante, ya que el bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha salido a la palestra y se ha pronunciado sobre la actuación de Melody en Eurovisión. "Querida Melody, eres maravillosa, tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable, pero si hubieses ganado, no te habrías ido a tu casa", empezaba afirmando Duato.

Pero la retahíla no se quedaba ahí. El bailarín añadía que "es una canción muy antigua. Te pareces a Beyoncé, pero Beyoncé es Beyoncé. Ella iba con ese body, esas botas y esa melena hace 20 años".

Ahora, el famoso bailarín ha aparecido en Tardear donde, lejos de desdecirse o matizar sus palabras se ha reafirmado en su discurso. "Bueno, yo no tengo nada contra ella, es una chica que me cae muy bien, es entrañable, pero claro, a lo mejor no es tan valiente y tan poderosa, porque si no dice lo que piensa y luego queda en el penúltimo puesto, pues eso es lo que a mí me extrañaba", indicaba el coreógrafo.

Melody se ha mostrado satisfecha y orgullosa de su actuación en Basilea: "Me siento muy, muy orgullosa del trabajo que he hecho y cómo se ha llevado a cabo. Veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa. Eurovisión no sólo es un día, son muchos días de trabajo, muchas horas, y la verdad veo la actuación y lo único que me puede salir en mi cara es una tremenda sonrisa". Ha querido poner en valor el esfuerzo colectivo: "Hay que valorar el trabajo del equipo que no se ha visto, que lleva conmigo 25 años. Señores, yo no acabo de empezar ahora mismo, ¿vale? Yo lo que hago, lo hago desde hace 25 años y el público también aprecia tanto todo lo que se está haciendo porque ya tiene un hilo conductor conmigo, ¿vale? Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy inteligente, muy bonito".