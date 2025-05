Marta Peñate, en el punto de mira por fumar durante su embarazo: “No es capaz de sacrificarse”

El 2025 comenzó con una de las noticias más esperadas para Marta Peñate: por fin, tras años de lucha y obstáculos médicos, la exconcursante de La Isla de las Tentaciones está embarazada junto a su pareja, Tony Spina. Una noticia que desató la euforia de sus fans y que ella misma confirmó en redes sociales con una imagen que hablaba por sí sola: test positivo en mano, su mascota al lado y Tony abrazándola con ternura. Pero la alegría no ha tardado en verse enturbiada por una polémica que ha dividido a sus seguidores.

Marta confiesa que sigue fumando: “Solo tres cigarros al día, lo que me dijo mi ginecóloga”

Sincera como siempre, Marta ha contado en sus redes que, a pesar del embarazo, no ha conseguido abandonar completamente el tabaco. “Me fumo tres cigarros al día, que es lo que me dijo mi ginecóloga”, explicó, asegurando que se encuentra bajo supervisión médica y que su idea es dejarlo a los tres meses, cuando el bebé “empiece a chupar de ella y de su sangre”.

A pesar de sus argumentos, las redes han estallado en su contra. “¿Tanto te costó quedarte embarazada para esto?”, “No eres capaz de sacrificarte ni por tu hijo”, o “Lo que necesitas es fuerza de voluntad, no excusas”, son solo algunos de los mensajes que ha recibido. Para muchos, el gesto de seguir fumando, por poco que sea, ensombrece la ilusión de su futura maternidad.

Medicación, riesgos y malestar: “Estoy feliz, pero aún con miedo”

Marta también ha compartido que sigue un tratamiento médico diario debido a un problema de coagulación, lo que hace que su embarazo requiera un control muy específico y delicado. En este contexto, muchos usuarios creen que el tabaco debería haber desaparecido de su vida desde el minuto uno. “Si estar embarazada no es suficiente motivo para dejarlo, no lo vas a dejar nunca”, le reprochaban en los comentarios.

A pesar de todo, Marta prefiere centrarse en lo positivo. “Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie. Pero hasta mínimo los tres meses no estaré tranquila”, ha confesado, recordando el duro aborto que sufrió anteriormente. “El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido. Estoy deseando que llegue”.

Tony Spina, volcado con ella: “Disfrutemos de este momento”

Por su parte, Tony Spina se ha mostrado emocionado y muy protector con su pareja. “Te amo, mi guerrera. Paso a paso, disfrutemos del momento”, ha escrito en redes, celebrando que, tras dos intentos fallidos, por fin han logrado un embarazo exitoso en la tercera transferencia embrionaria.

Recordemos que en el primer intento, el embrión no prosperó por una infección en el endometrio. En el segundo, Marta sufrió un embarazo ectópico. Una historia marcada por el dolor, pero también por la esperanza. Ahora, ambos están decididos a disfrutar, pese a las críticas.

¿Polémica o realidad? El debate sigue abierto

Mientras unos entienden que dejar un hábito como el tabaco puede ser más complejo de lo que parece, sobre todo con los nervios del embarazo y los antecedentes médicos, otros no perdonan ni una. ¿Hasta qué punto es válido que una futura madre siga fumando? Marta ha dejado claro que lo hace bajo recomendación médica, pero la red no siempre perdona, especialmente cuando la salud de un bebé está en juego.