Matamoros hace saltar las alarmas y comunica la fatal noticia que afecta a uno de sus hijos: "No ha podido ser"

Laura Matamoros se dejaba ver este martes en la presentación de la nueva campaña de moda de 'El Corte Inglés', 'New 2025', bajo el tema "Nuevos códigos, nuevas normas, nueva era" y aprovechó su presencia ante las cámaras para desmentir que esté de nuevo ilusionada con Toni Sierra.

"Lo que me hace gracia es que al final ponéis las etiquetas antes de tiempo", confesaba la influencer, y bromeaba con la posibilidad de tener también amigos que no sean necesariamente algo más: "Es que voy a tener que dejar de tener amigos".

Se le preguntaba también por Antonio Revilla y aseguraba que "ha pasado ya mucho tiempo" y que no tiene "ningún tipo de rencor", tanto es así que "le deseo, de verdad, lo mejor y que sea con su vida plenamente y que conozca a quien tenga que conocer, sea conocida o no conocida".

Ahora, la influencer ha reaparecido en redes sociales para contar que su hijo mayor, fruto de su relación con Benji Aparicio, había salido mal parado en el torneo de golf que disputó en Reino Unido, el Longniddry Golf Club. "Esta vez no ha podido ser, pero muy orgullosa de mi chiquitín", decía la influencer en Instagram.

Estado de salud

Tras su estreno en La familia de la tele, Matamoros comenzó explicando que no está pasando por su mejor momento. "Llevo unos días convaleciente de una operación y además, lo que me han prohibido es hacer esfuerzos de cualquier tipo, fundamentalmente de la zona media. Entonces, bailar y mover las manos podía, pero no debería haberme doblado. Espero que mi médico no haya visto el desfile", relató.

A continuación, el colaborador añadió que se había tenido que tratar de un lipoma, es decir, un tumor de grasa benigno. "No es nada, porque se ha mandado a biopsia y no había absolutamente nada maligno", aclaró.